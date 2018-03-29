Улица Льва Толстого: блеск и нищета старой Самары

Тридцать семь памятников истории и архитектуры на протяжении двух с половиной километров. Улица Льва Толстого буквально напичкана объектами культуры от начала и до конца. Здесь, на границе между Ленинским и Самарским районами, гремучая смесь дореволюционной застройки, советского наследия и архитектурных компромиссов нулевых. Что скрывается за нарядными фасадами особнячков и обветшалых избушек? И какие концепции предлагают современные девелоперы и зодчие для зданий в историческом центре города? Узнали журналисты 63.ru.

Знаменитая самарская набережная. Отсюда берет свое начало улица Льва Толстого. Многоэтажки из стекла и бетона и перепрофилированный под торговые площади бывший станкозавод. Обычные для Самары урбанистические курмыши, там, где, казалось бы, все должно быть красиво. Как-никак центр города, да вид с Волги вроде бы обязывает.

За свою историю улица Льва Толстого сменила три названия

Островок старообрядчества

Рядом с новостройками — приземистый кирпичный особнячок. Дом № 17 по Льва Толстого — Самарская старообрядческая община Древлеправославной Поморской Церкви.

Зданию больше ста лет Древлеправославная поморская цеерковь — современное официальное название крупнейшего религиозного объединения староверов поморского старобрядчества. Таинства крещения, исповеди совершают миряне — духовные наставники. (Источник: Википедия)

Сейчас здание храма ремонтируют

Этот молельный дом беспоповцы построили в 1878 году на деньги самарского текстильного магната Федора Любимова, отсюда второе название дома — любимовский. Как гласит мемориальная табличка на храме, он был «отобран у верующих в 1929 году и вновь открыт для богослужений только в 1996 году».

Через дорогу от беспоповской церкви, во дворе четырехэтажки и торгового центра укрылась от любопытных глаз Православная старообрядческая община храма во имя Казанской пресвятой Богородицы. За большой циферблат на фасаде самарцы зовут ее просто «церковь с часами». Считается, что храм на Льва Толстого, 14а — оплот самарских единоверцев-поповцев.

Единоверие («православное старообрядчество», «новоблагословенное согласие», «церковное старообрядчество», «духовская вера», «старообрядные приходы Русской православной церкви ») — направление в старообрядчестве, сторонники которого при сохранении древних богослужебных чинов (двоеперстие, служба по старопечатным книгам и так далее) и древнерусского бытового уклада признают иерархическую юрисдикцию Московского Патриархата. (Источник: Википедия)

Построенный в начале прошлого века старообрядческий храм почти сразу закрылся. Пришедшие к власти после 1917 года большевики не делали особых различий между какими бы то ни было религиями — изымали церковное имущество во всех общинах без разбора. В 1930 году здание поповской церкви переоборудовали под дом техники, а позже переделали в клуб станкозавода. Мифотворцы утверждают, что здесь во время своих первых гастролей выступала группа «Машина времени». Сейчас здание вернули старообрядцам и начали его реставрацию.

Культур-мультур

Выше по Льва Толстого на перекрестке с улицей Куйбышева находятся сразу несколько знаковых объектов: детская центральная музыкальная школа (старейшее учебное заведение губернии), средневолжская газовая компания, администрация Самары, корпус Поволжского государственной университета телекоммуникаций и информатики с расположенными на первом этаже бутиками. Тут же и пятиэтажная новостройка, которую сдают под офисы. По данным сайта N1.ru, арендодатели просят 1 миллиона 25 тысяч рублей в месяц за все.

На пересечении с улицей Фрунзе радует глаз здание самарской филармонии. Ее возвели на месте бывшего театра-цирка «Олимп», в котором выступал Федор Шаляпин . Мифотворцы утверждают также, что там бывали Александр Блок и Владимир Маяковский.

В 1917 году со сцены театра Валериан Куйбышев провозгласил советскую власть в городе

Цвет фасадов на трех старинных домиках обновили совсем недавно благодаря самарским волонтерам. Расположенные дальше здания при всей красоте и затейливости архитектурных концепций свежей реставрацией похвастаться не могут. А жаль, многие из этих особняков входят в список памятников регионального значения.

Особнячки после ремонта выглядят как пряничные домики

Помимо памятников и филармонии, улица Льва Толстого может похвастаться сразу двумя театрами — кукольным и «СамАртом».

Самарский театр кукол основан в начале 30-х годов XX века. Работать с марионеткой артистов учил известный ленинградский кукольник Евгений Деммени . За годы работы учреждение выпустило более 300 постановок. Сейчас в репертуаре театра около 50 спектаклей.

«СамАрт» недавно пережил масштабную реконструкцию, которая длилась в общей сложности более 10 лет. В этом году зрителей порадуют не только знаменитые спектакли, но и новый многофункциональный зал-трансформер на 400 мест. Работы, связанные с переездом на новую сцену, уже идут.

Так будет выглядеть театр

На десятилетие растянулась и реконструкция расположенного на Льва Толстого корпуса Самарского государственного социально-педагогического университета.

Здесь воспитали не одно поколение педагогов-историков, филологов, экономистов и журналистов

Работы стартовали в 2006 году и должны были завершиться через пару лет. Однако обновленный корпус открыл свои двери для студентов только в 2016 году. В качестве причин такой задержки назывались проблемы с финансированием и прочностью фундамента.

Льва Толстого и Садовая: первый светофор установили рядом с находившейся здесь областной ГАИ

Здесь же, на Льва Толстого, стоит и дворец культуры железнодорожников имени Пушкина, известный также как Пушкинский народный дом и «Клуб имени Революции 1905 года».

В зале ДК проходят множество культурных и политических мероприятий

Построенное в 1903 году здание для культурных мероприятий всего через два года стало центром первой русской революции в Самаре, которую, впрочем, губернская полиция и казаки подавили довольно быстро.

«Перемен! Мы ждем перемен!»

По соседству с театром «СамАрт» тихо дышит на ладан стадион «Динамо». В сентябре этого года у него серьезный юбилей — 70 лет со дня открытия. Полуразрушившиеся трибуны и остро нуждающиеся в ремонте помещения — вид у одного из старейших спортивных объектов города неприглядный. Около пяти лет назад в публичную плоскость попали финансовые проблемы организации, ответственной за стадион. Спорткомплекс задолжал энергоснабжающим компаниям за свет и тепло. Руководство подозревали также в уклонении от налогов.

В 2018–2019 годах, после мундиаля, на «Динамо» все-таки должна начаться реконструкция. Деньги для этого выделит федеральный бюджет.

К ЧМ-2018 на Льва Толстого собираются реконструировать и медицинский кластер — ансамбль зданий Ольгинской общины сестер милосердия (она же Больница общества Красного креста , она же роддом) и аржановской детской больницы (сейчас поликлиника № 13).

Здание построено в форме креста, и это хорошо заметно с воздуха

Через дорогу от поликлиники, на месте бывшего ликеро-водочного завода, — стилизованные под исторические корпуса здания офисного центра и гостиницы.

В начале 2000-х владельцы ликеро-водочного комбината «Родник» перенесли производство из центра города

Последнее здание на Льва Толстого — дом № 135, где располагается Самарский магистральный сортировочный центр почты России . Однако все самарцы считают, что венчает улицу Льва Толстого монументальный железнодорожный вокзал.

На Комсольской площади рядом с вокзалом в 2012 году открыли памятник герою фильма «Берегись автомобиля» Юрию Деточкину . Событие приурочили к 85-летнему юбилею Эльдара Рязанова , который родился в Самаре.

Самара встречает гостей с распростертыми объятиями