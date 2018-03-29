Выпрыгнувшего из окна ТЦ «Зимняя Вишня» мальчика перевели из реанимации

Сережу Москаленко перевели из реанимации в отделение общей хирургии.

Об этом сообщает источник в медицинских кругах. Ребенка перевели, так как в реанимационной поддержке он больше не нуждается. В отделении общей хирургии он будет находиться вместе с бабушкой.

Напомним, 11-летний мальчик выпрыгнул из окна горящего ТЦ «Зимняя Вишня». В результате падения он получил множественные ушибы и ожоги верхних и нижних дыхательных путей. Его родители и младшая сестра погибли. У мальчика остались две бабушки.