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В Красноярске наградят врачей, отговоривших пациенток от абортов
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В Красноярске наградят врачей, отговоривших пациенток от абортов 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В министерстве здравоохранения Красноярского края решили награждать врачей, отговоривших пациенток от абортов.
В рамках проекта во всех женских консультациях Красноярска пройдет цикл семинаров, которые будут направлены на отработку тактики поведения врача по профилактике абортов. Кроме этого, среди медиков 12 женских консультаций проведут конкурс на лучшего врача, который сохранил наибольшее количество жизней.
«На протяжении 9 месяцев за каждую сохраненную беременность, врач будет получать по символу спасенной жизни — ангелочку из бисера, сделанному руками школьников», — отметили в Крайздраве.
Подведение итогов и награждение будет приурочено ко Дню матери и будет проводиться в каждой женской консультации города.
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