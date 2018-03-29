Нижнему Новгороду повезло стать колыбелью великого писателя, — Владимир Панов

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей странице в Фейсбук поздравил нижегородцев со 150-летием Максима Горького.

«Нижнему повезло стать колыбелью всемирно известного писателя. За полтора века его имя тесно вплелось в историю города. Горький в названиях улицы и площади, театра и библиотеки, музея, завода, станции метро и железной дороги. В честь Горького проводятся конкурсы, литературные и кинофестивали… Наконец, мы почти 60 лет жили в городе, носящем имя писателя», — отметил глава города.

«Нижний — в определенном смысле хранитель горьковского наследия, а это и честь, и миссия — ответственная, приятная, развивающая город духовно», — подчеркнул Владимир Панов.

Градоначальник добавил, что на сайте администрации Нижнего Новгорода размещен календарь юбилейных мероприятий на 2018 год. «Уверен, каждый найдет для себя что-то интересное», — добавил глава города.

Владимир Панов также процитировал известное произведение Максима Горького: «В книге „Фома Гордеев“ есть замечательные строчки: „Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь недоступное тебе… Человек становится выше ростом оттого, что тянется кверху…“.