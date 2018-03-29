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Какими будут стандарты качества детских продуктов?
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Какими будут стандарты качества детских продуктов? 

Парламентская газета 19 минут назад
Фото: Парламентская газета
29 марта в 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт пресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаила Павловича Щетинина на тему: «Каким будет ГОСТ для продуктов в детских и школьных учреждениях?».
В ходе пресс-конференции речь пойдёт о том:
— Каким будет закон «О детском и школьном питании»?
— Какие требования будут предъявляться к качеству продуктов и способам их переработки?
— Когда будут введено различие между ЭКО-продуктами и органическим питанием?
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