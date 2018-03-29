Какими будут стандарты качества детских продуктов?

В ходе пресс-конференции речь пойдёт о том:

— Каким будет закон «О детском и школьном питании»?

— Какие требования будут предъявляться к качеству продуктов и способам их переработки?

— Когда будут введено различие между ЭКО-продуктами и органическим питанием?

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