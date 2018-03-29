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Брутальный Балуев, как Гарри Поттер, провел детство в шкафу
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Брутальный Балуев, как Гарри Поттер, провел детство в шкафу 

Teleprogramma.pro 17 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Для участия в очередном выпуске шоу «Мой герой» Татьяна Устинова пригласила одного из самых брутальных артистов отечественного кинематографа Александра Балуева. В кино за артистом закрепился имидж сильного и уверенного в себе мужчины. Однако на самом деле в реальности он совершенно другой. Александр признался, что когда был маленький, страдал болезненной застенчивостью.
По его словам, он рос послушным и очень стеснительным. Когда в дом приходили друзья родителей, то он старался куда-нибудь спрятаться или забиться в темный угол. В отличие от Гарри Поттера, которого заставляли жить в кладовке, Александр мог сам добровольно забиться в шкаф, лишь бы его не заставляли выходить в общество. Тем не менее, ему нравилось наблюдать со стороны за общением его мамы и папы с друзьями, и слушать их разговоры.
Балуев рассказал, что в детстве ходил в музыкальную школу. Однако решил бросить ее, когда провалил экзамен по фортепьяно, так как не мог вынести такого позора. Родители не стали настаивать на продолжении музыкального образования, а сам Александр в 15 лет всерьез увлекся хоккеем и даже мечтал о карьере игрока. Однако этому помешали полученные травмы коленей. Юноше пришлось оставить спорт, зато он начал много читать и смотреть хорошее кино.
После окончания Школы-студии МХАТ, Балуев начал ходить на кастинги, но его никуда не брали. Однажды один из режиссеров откровенно высказался, что артист может забыть о карьере в кино, так как у него крупный нос и тонкие губы. Тогда Балуев забросил пробы и на протяжении 10 лет посвятил себя театру. Однако кинематографическая слава его все-таки настигла: его заметили, стали давать роли, и он даже был приглашен поработать в Голливуд, пишет сайт Dni.ru.
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