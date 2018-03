Уикенд в Петербурге с 29 марта по 1 апреля

Новые фильмы Стивена Спилберга Стивена Содерберга , премьера «Медеи» в Театре Леносовета и благотворительный забег в пользу центра «Антон тут рядом» — как провести эти выходные в городе.

Пт 30 марта Сб 31 марта Вс 1 апреля

с 29 марта

Фильм «Первому игроку приготовиться» / Ready Player OneФантастический экшн Стивена Спилберга про виртуальную реальность по мотивам романа Эрнеста Клайна . Премьеру картины о поисках магического пасхального яйца в игре OASIS развели в прокате с последней частью франшизы «Звездные Войны».

с 29 марта

Фильм «Не в себе» / UnsaneПолностью снятый на iPhone, первый фильм ужасов Стивена Содерберга недавно показали на Берлинале. Картину сценаристы Джеймс Грир и Джонатан Берштейн придумали за 10 дней из простой идеи, что будет, если девушку против ее воли поместить в психбольницу вместе с человеком, который ее преследует.

с 29 марта

Фильм «Я сражаюсь с великанами» / I Kill GiantsКрасочное подростковое фэнтези от продюсеров « Гарри Поттера » по мотивам популярной серии комиксов. Юная Барбара Торсон пытается защитить мир от великанов. Правда, она единственная, кто их видит.

с 29 марта

Фильм «Дорогой диктатор» / Dear DictatorКомедия с Майклом Кейном о дружбе по переписке диктатора одной из стран Карибского бассейна и американской девочки-тинейджера. После военного переворота он вынужден сбежать в США и жить у новой подруги, параллельно помогая ей организовать революцию в школе.

с 29 марта

Фильм «Две матери, две дочери» / BarrageМелодрама с Изабель Юппер о классическом психоаналитическом треугольнике. После 10 лет отсутствия Кэтрин пытается вернуться в жизнь своего ребенка. Но ни сама дочь-подросток, ни ее бабушка, мать Кэтрин, поначалу не жаждут этого общения.

с 29 марта

Фильм «Каникулы президента»Комедия положений и двойников из серии «Их поменяли местами». Похожий на Владимира Путина актер Дмитрий Грачев играет президента, который мечтает провести отпуск в Крыму инкогнито. Для этого его гримируют под другого человека. Но новая внешность неожиданно совпадает с обликом безработного Валерия, который скрывается на Черном море от кредиторов.

29 марта 19:30 Малая сцена Театра имени Ленсовета

Спектакль «Медея»В Театре имени Ленсовета — премьера спектакля «Медея» режиссера Евгении Сафоновой , запланированная уже бывшим худруком Юрием Бутусовым . Проанализировав и изучив существующие версии мифа, режиссер не примыкает ни к одной, а пытается найти среди них общий знаменатель. В главной роди — София Никифорова

29-1 марта-апреля «Аврора»

Ретроспектива Пола Томаса АндерсонаС 29 марта по 1 апреля в «Авроре» пройдет показ фильмов Пола Томаса Андерсона . В четверг покажут отчет о порно-индустрии «Ночи в стиле буги», в субботу — сентиментальную «Магнолию», а в воскресенье — оскароносную «Нефть». Все сеансы будут на английском языке с русскими субтитрами.

29 марта 19:00 ЦВЗ «Манеж»

Лекция «Технологии в кино: взгляд в будущее»В четверг в «Манеже» пройдет круглый стол «Технологии в кино: взгляд в будущее». В нем примут участие киновед Кирилл Разлогов , вице-президент Гильдии неигрового кино Георгий Молодцов и киножурналист Андрей Смирнов . Встреча выходит в цикл «Открытый лекторий „Культура 2.0“».

29 марта 19:00 «Зал ожидания»

Концерт «Telefon Tel Aviv»IDM-музыкант Джошуа Юстис, он же Telefon Tel Aviv, выступит в четверг в Петербурге. Он сыграет материал из нового альбома, который появится осенью этого года. Компанию ему составит Krsn Brasko из формации Pfadfinderei, работавшей над визуальной составляющей Moderat.

29 марта 20:00 ЦСИ им. Сергея Курехина

29 марта 21:00 Планетарий №1 Концерт-перфоманс Миши МищенкоМузыкант презентует свой новый альбом „Parallels“ в „Планетарии №1“. Выступление будет сопровождать визуальное шоу, которое будет транслироваться на купол здания.

30 марта 19:00 »Танцплощадка»

Научный стендап «Квантовый потанцевал»В пятницу в «Танцплощадке» пройдет первая встреча научного стендап-клуба «Квантовый потанцевал», участниками которого станут ученые, молодые исследователи и криптомайнеры. У каждого будет всего 15 минут, чтобы отшутиться на свою тему. Приглашенным гостем и единственным не ученым клуба станет Сева Москвин (прославившийся пародийным роликом про аспиранта— рэпера). Вход свободный по предварительной регистрации.

30 марта 20:00 «А2»

Концерт Алана УокераАнгло-норвежский диджей и EDM-продюсер Алан Уокер, автор хитов Faded, Alone, Sing Me To Sleep и Tired, впервые выступит в Петербурге. Музыкант выступает в капюшоне и маске на сцене и в клипах, но не скрывает своего лица в обычной жизни.

30 марта 20:00 «Космонавт»

Концерт «Аукцыона»Группа Олега Гаркуши сыграет на концерте в Петербурге специальную юбилейную программу в честь 35-летия — она состоит сплошь из хитов бэнда. Их живые выступления сродни шаманским мистериям — пропускать строго не рекомендуется.

30 марта 20:30 Эрарта

Концерт Tiger LilliesВ пятницу британцы Tiger Lillies выступят в Эрарте с презентацией альбома «Devil's Fairground». Группа работает в утрированно театральном и комедийно-трагичном стиле гиньоля с элементами брехтовского кабаре.

30 марта 20:00 Анненкирхе

Концерт «Мы из джаза»В Анненкирхе в пятницу пройдет концерт коллектива Sweet Hot Jazz Ban. Музыканты бэнда сыграют мелодии из фильмов в джазовой обработке.

30 марта 23:00 «Freedom»

Фестиваль «Puzzle Фест»В пятницу в Лофт-проекте «Этажи» стартует фестиваль «Puzzle Фест». Его специальным гостем станет певица Гречка. Поскольку в пространстве нельзя шуметь после 23:00, официальное открытие пройдет в «Freedom» на Казанской, 7.

30 марта 23:59 «Stackenschneider»

Вечеринка «Sumeba Miyako»В пятницу в «Stackenschneider» в 21-ый раз пройдет вечеринка из серии «Sumeba Miyako». В программе — лайв Honeälome, гостевой сет Regulaar и поддержка от Shutta и Eostra.

30 марта 23:00 «КПД»

Вечеринка «TS meets Ransom Note»В пятницу на двух танцполах клуба «КПД» пройдет вечеринка формации «Точка Сборки» и английской Ransome Note. Хедлайнерами станут диджей и продюсер из Шотландии, половина диджейского дуэта Optimo, амбассадор шотландского локальной JD Twitch, а также Bawrut — артист лейбла Ransom Note. Локальная поддержка от El, Oira и других.

31 марта 15:00 Наб. канала Грибоедова, 123 Мартовские «Диалогах»В субботу — очередные «Диалоги» проекта «Открытая библиотека». В 15:00 глава издательства «НЛО» Ирина Прохорова поговорит с деканом факультета истории Европейского университета Михаилом Кромом о «Рождение государства». В 16:00 о психоневрологических интернатах в России побеседуют журналистка Ольга Алленова и попечительница фонда «Жизненный путь» Вера Шенгелия. В 17:00 директор Эрмитажа и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаил Пиотровский и экс-глава департамента по культуре Москвы Сергей Капков обсудят децентрализацию.

31 марта 15:00 «Англетер»

Спецпкоаз фильма «Заводной апельсин»В рамках программы «Дальний свет»в субботу в «Англетере» покажут культовый фильм Стэнли Кубрик . После сеанса обсудить картину по мотивам антиутопического романа Энтони Берджесса можно будет с приглашенным экспертом — философом Александром Секацким.

31 марта 17:00 «Росфото»

Лекция «Документ и магическое в кинематографе Андрея Тарковского »В «Росфото» пройдет встреча с доктором философских наук Ниной Савченковой. На ней эксперт расскажет о формулах реальности в кинематографе Андрея Тарковского. Лекция входит в параллельную программу выставки Аниты Хамремуэн «Поэтика. Послание к Тарковскому», которая продлится до 1 апреля. Вход — по билету на экспозицию. Необходима регистрация. rosphoto.org/events/anita-hamremoen-poetica/lecture-tarkovsky-formulas-of-reality

1 апреля 12:00 Парк 300-летия Петербурга

Благотворительный забег « Антон тут рядом»В воскресенье в Петербурге пройдет традиционный благотворительный забег-открытие весеннего бегового сезона в пользу Центра «Антон тут рядом», поддерживающего людей с расстройствами аутического спектра. Преодолеть предлагается две дистанции: 2 км или 4 км. Подробная информация и формы регистрации для индивидуальных и корпоративных участников — на сайте.

1 апреля 19:00 «Англетер»

1 апреля 20:00 «Union Bar»

Концерт Bhima U & Тося ЧайкинаГруппа Bhima U и певица Тося Чайкина выступят в «Union Bar» с программой «Flowers/Spring», которую они подготовили специально к концерту.

до 1 апреля Эрмитаж

Выставка агитфарфораДо 1 апреля в Эрмитаже можно увидеть выставку «Голос времени. Советский фарфор: искусство и пропаганда». В составе экспозиции — более ста работ из коллекции музея АО «Императорский фарфоровый завод», в том числе по эскизам Альтмана и Чехонина.

до 2 апреля Корпус Бенуа Русского музеяО