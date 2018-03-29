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Комиссию по делам несовершеннолетних района Теплый Стан наградили почетной грамотой
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Комиссию по делам несовершеннолетних района Теплый Стан наградили почетной грамотой 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
28 марта 2018 года в Детском наркологическом центре (ул. Остоженка, дом 53А) прошло награждение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Теплый Стан.
Церемония награждение состоялась на семинаре, посвященном вопросам межведомственного взаимодействия в работе с детьми и подростками, употребляющими наркотические, психотропные вещества, алкогольные и спиртосодержащие напитки.
«Почетная грамота», — говорилось в поздравительной речи — «вручается за многолетний и плодотворный труд в сфере профилактики негативных проявлений среди несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов».
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