Комиссию по делам несовершеннолетних района Теплый Стан наградили почетной грамотой

28 марта 2018 года в Детском наркологическом центре (ул. Остоженка, дом 53А) прошло награждение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Теплый Стан.

Церемония награждение состоялась на семинаре, посвященном вопросам межведомственного взаимодействия в работе с детьми и подростками, употребляющими наркотические, психотропные вещества, алкогольные и спиртосодержащие напитки.

«Почетная грамота», — говорилось в поздравительной речи — «вручается за многолетний и плодотворный труд в сфере профилактики негативных проявлений среди несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов».