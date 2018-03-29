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Brainstorm, «Каста» и Tommy Cash приедут на Stereoleto в Петербург
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Brainstorm, «Каста» и Tommy Cash приедут на Stereoleto в Петербург 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Международный музыкальный фестиваль Stereoleto, который пройдет в Петербурге 10–11 июня 2018 года, обновил список участников. Об этом организаторы сообщили «Собака.ru».
На территории дизайн-центра Artplay на Охте выступит латышская группа Brainstorm, рэп-группа Каста, эстонский исполнитель Tommy Cash, Ionnalee (iamamiwhoami), сверхновая русская поп-группа Мальбэк. Ранее организаторы объявили среди участников «Пошлую Молли» и группу «Кирпичи» совместно с духовой секцией группы «Ленинград». Помимо этого обещают выступление «Наади», петербургской группы «Электрофорез», «Дайте танк (!)», и 17-летней певицы Гречки, которая стала главной инди-сенсацией года.
В декабре объявил хедлайнера фестиваля — им стала британская группа Franz Ferdinand.
Билеты на Stereoleto уже можно приобрести на сайте билетного партнера фестиваля.
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