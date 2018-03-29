Неделя детской и юношеской книги прошла в Щербинке

Мероприятие в библиотеке

Книги встречают нас в самом раннем детстве и сопровождают всю жизнь.

Человек, любящий и умеющий читать — счастливый человек. Книги могут рассмешить, утешить, подсказать, рассказать что-то новое и интересное.

В конце марта — начале апреля проходит «Неделя детской и юношеской книги». Это праздник всех, кто хоть как-то связан с книгой: писателей, издателей, художников-иллюстраторов, библиотекарей.

Открыла неделю литературно-игровая программа «Сокровища книжного мира» для учащихся 5 классов школы № 2117 (2). Библиотекарь филиала №2 Наталья Гальцева рассказала ребятам об истории появления этого праздника, о том, что чтение — это духовно-эмоциональный труд, который требует внимания и пробуждает способность к творчеству, формирует личность, психику, разум и волю. Праздник книги — это дань уважения удивительному творению человеческого гения. Библиотекарь пожелала ребятам, что бы книга стала их верным спутником жизни.

Ознакомительную экскурсию по залам библиотеки под названием «Дом загадок и чудес» совершили учащиеся группы продленного дня школы № 2117 (4) со своим учителем. Библиотекарь рассказала ребятам об удивительном царстве-государстве, которое называется — библиотека и самой умной из всех королев на свете — Королеве-Книге.

Всю неделю в библиотеке работали выставки: «Веселый литературный поезд» и «По страницам любимых журналов» у которых сотрудники библиотеки проводили беседы и обзоры. Юные читатели с большим интересом и восторгом открывали новые книги и периодику для детей, разгадывали кроссворды, составленные по любимым детским произведениям. В течение недели ребята участвовали в конкурсе проектов и рисунков «Сказочный вернисаж». Выставка детских работ размещена в библиотеке.

День литературных юбилеев назывался «Талант добрый и веселый!» и был посвящён Сергею Владимировичу Михалкову . Сотрудник библиотеки-филиала № 1 Татьяна Илюхина предложила ребятам 2 класса школы № 2117 вспомнить этого замечательного детского писателя. Ни одно поколение советских и российских детей выросло на его произведениях. Достаточно вспомнить трилогию про «Дядю Степу», про «Мимозу» и «Фому» и узнать, что же видно из окошка героев стихотворения «А что у вас?». Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины, вспоминали любимые стихи.

Книжкина неделя пролетела быстро, можно с уверенность сказать, что она удалась. Ежедневно библиотеки централизованной библиотечной системы принимали девчонок и мальчишек — активных, любознательных, озорных, которые сумели проявить свои знания, начитанность, таланты. Неделя детской и юношеской книги закончилась, но встреча с умной хорошей книгой продолжается