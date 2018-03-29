Как горцы Чубайсу электричество продавали. Кому нужны самодельные мини-ГЭС

Жители республики подключают свои дома к самодельным электростанциям и не платят никому ничего. А когда в «большой» сети происходят аварии, выручают соседей, запитывая сёла от своих ГЭС. Не за деньги, даром.

Китаю нужно, а России?

Как великий реформатор продавал россиянам электроэнергию, помнят все. А вот как горцы Чубайсу электричество продавали — только те, кто посмотрел одноимённый фильм осетинского режиссёра Вячеслава Гулуева . Документальная кинокартина вошла в шорт-лист фестиваля «Человек труда-2018». Сняли её три года назад. С тех пор два героя фильма помахали чубайсовским коллегам и продают электричество в Поднебесной.

«Один — доктор технических наук Александр Абаев, второй — энтузиаст Эльбрус Налдикоев, у которого дом освещался и отапливался от собственной малой гидроэлектростанции. Они сделали бизнес-план, поехали в Российскую академию наук , презентовали готовый проект, как строить на горных речках маленькие электростанции, расписали, какую можно получать прибыль. Но их идея никого в Москве не заинтересовала. Они уехали в Китай, и там воплощают свои проекты», — рассказал Вячеслав Гулуев.

Автономные малые электростанции в 30-50-е годы прошлого века уже зажигали лампочки Ильича в горных селениях республики. «Когда в стране начали запускать большие электростанции, маленькие забросили, — говорит режиссёр. — Тем не менее есть энтузиасты, которые и сейчас строят такие ГЭС на горных речках, чтобы обеспечить светом аул, селение, дом. О них мой фильм».

Проще дарить, чем торговать

Ахсарбек Варзиев — один из героев фильма. В Джимаре его считают своим Кулибиным. Из металлолома он собрал простую конструкцию на речке Гизельдон. Редуктор от трактора, вал и генератор от автомобиля, турбина. Немного токарных работ — и в 2002 году домохозяйство Варзиева объявило о независимости от чубайсовской энергосистемы.

«Не платить за электричество — уже экономия для семьи, — говорит глава администрации Даргавского сельсовета Владимир Бадтиев. — Когда свет отключают, Варзиев и селу помогает — делится электроэнергией. Правда, мощности хватает только на то, чтобы лампочки у людей горели».

«Договора с энергетиками у меня нет, — уточняет сам Асхарбек Варзиев. — Только устное разрешение от главы села на случай обрыва ЛЭП. На Кавказе не принято, чтобы у меня свет горел, а рядом люди при свечах сидели. Я подключаю свою мини-ГЭС к трансформатору, и жители пользуются моей электроэнергией».

Пользуются электричеством и платят. Но не Варзиеву, а «большим» энергетикам. «Счётчики-то у них всё равно работают, независимо от того, откуда идёт ток, — поясняет Варзиев. — Да я и не хочу продавать. Вся выручка будет уходить на налоги. Какой смысл этим заниматься?

А пока не продаёшь, платить не надо: станции мощностью до 100 кВт, которые используют возобновляемые источники энергии, налогами не облагаются.

Вот будет у нас закон о частной электроэнергии, как в Европе, тогда другой разговор».

Телевизор на рыбалке

Поначалу энергетики в джимаринском Кулибине увидели конкурента. Побоялись, что абоненты начнут массово переходить на автономный режим электропитания. Но не у всякого хозяина рядом с домом протекает река, и не каждый селянин — инженер от бога.

«В 1967 году, когда я был ещё маленьким, мой отец построил однокиловаттную электростанцию, и у меня с детства было желание сделать что-то подобное. Я по образованию техник-механик по ремонту автомобилей. Зимой в селе заняться нечем, вот потихоньку ГЭС и построил», — рассказывает Асхарбек.

От своей электростанции он освещает и обогревает дом, включает дрель, «болгарку», сварку. Есть у него и мраморный цех с большими камнерезными машинами, на который и рассчитывал мощности по проекту. «Хоть сейчас заходи, режь мрамор, но заказов нет, потому что у людей денег не хватает ни на что, кроме еды», — сожалеет мастер.

Ещё более миниатюрные станции он помогает делать своим знакомым. Стоит на реке, к примеру, будка рыбака. Чтобы в ней был свет, работал холодильник и телевизор, нужно лишь несколько автомобильных деталей. Общая стоимость такой мини-ГЭС — 25 тысяч рублей, дешевле бензинового генератора. Ставить её можно при перепаде высот на реке от 2,7 метра.

«Таких речушек на Кавказе пруд пруди. И не надо огромных сооружений, плотин, водохранилищ, нарушающих экосистему, — говорит энергетик-самоучка. — На горных реках можно целые каскады строить, как в Италии».

Россия не Италия. И даже не Китай. Мелким собственникам места на рынке электроэнергии пока нет.