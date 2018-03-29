В Альметьевске открылась выставка «Полюс холода» 

Выставка «Полюс холода» открылась в Альметьевском Государственном нефтяном институте в четверг, 29 марта. Экспозиция организована вузом, подводно-исследовательским отрядом имени летчика-космонавта Алексея Леонова и компанией Inwells, специализирующейся на производстве высокоэффективных автоматизированных гидроприводов «SHS». Каждый из экспонатов выставки расскажет об экспедиции отряда Русского географического общества на озера Оймяконского улуса (Якутия). Фотографии иллюстрируют жизнь народов Крайнего Севера. Вы увидите людей, с которыми исследователи плечом к плечу прошли непростой путь. «Что тянет исследователя снова под лед, удается ли заработать на рекордах, зачем экспедиции помощь шамана и как водолазамудалось обскакать »КАМАЗ»на эти вопросы ответит участник экспедиции, координатор медиагруппы экспедиции, казанский фотограф и журналист Антон Райхштат», — рассказывают организаторы об экспозиции. Кроме того, в ходе открытия выставкистуденты принимают участие в мастер-классе, который проводит основатель и руководитель татарстанской компании «Inwells» Радик Даешев. Тема мастер-класса «Нефтяной бизнес: шансы есть у каждого». Экспозиция расположена по адресу: г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, 42, корпус «В» АГНИ. Досье «Полюс холода» направлен на изучение гидросистем Арктики и Крайнего Севера и не имеет аналогов. Объектами исследования стали озера Лабынкыр и Ворота, расположенные в самом холодном месте Северного полушария, на так называемом полюсе холода. Руководителем и разработчиком проекта сталДмитрий Шиллер — президент Федерации подводного спорта Республики Татарстан. Перед исследователями стояла задача по сбору данных о флоре и фауне водоемов, а также о возможностях человеческого организма и техники в условиях крайне низких температур и огромного температурного перепада. Первый этап экспедициибыл успешно реализован в период с 25 января по 6 февраля 2013 года. Пробы воды и грунты были переданы для изучения в лабораторию Северо-восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Второй этап получил название «Надежные машины. Железные люди». Он проходил с 26февраля по 14 марта2014 года. В этот раз испытанию на прочность подверглись не только сами участники, но и автомобили. Их предоставил ОАО «КАМАЗ», который также выступил генеральным спонсоромвторого этапа.