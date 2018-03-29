Ещё
В Москве у музыканта Большого театра похитили тромбон
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве у музыканта Большого театра похитили тромбон 

РИАМО 2 часа назад
Фото: riamo.ru
У 37-летнего артиста оркестра Большого театра в Москве похитили тромбон, позже его обнаружили в продаже на одном из интернет-сайтов, сообщает газета «Московский комсомолец».
Как уточняется в материале, Дмитрий приобрел тромбон «Бах Страдивариус 42» несколько лет назад для личного пользования. В начале декабря он временно отдал инструмент своему брату Олегу, музыканту оркестра МЧС.
«Накануне нового, 2018 года мужчина решил наведаться в гости к давнему приятелю Игорю в квартиру на улице Теплый Стан. Друг тоже из музыкального мира — трудится в центральном пограничном ансамбле ФСБ. Приятели вместе выпивали, а наутро обнаружили пропажу инструмента. Предположительно, тромбон унес с собой один из участников вечеринки. Приятели понадеялись на его совесть и не стали обращаться в полицию в надежде, что инструмент все же вернут», — говорится в сообщении.
В конце марта Дмитрий, просматривая сайт объявлений, вдруг случайно увидел пропавший тромбон. Он узнал свой инструмент по потертостям, в частности, по стертой гайке. Тромбон продавался за 70 тысяч рублей. Мужчина не стал связываться с покупателем, а отправился в отделение полиции.
Полицейские сами позвонили по указанному номеру и отправились к торговцу. Тот показал чек из комиссионного магазина, датированный 29 января. То есть, мужчина приобрел тромбон честным путем. Сейчас полиция выясняет, кто именно сдал инструмент в комиссионку.
РИАМО: последние новости
Жители Волоколамского района подали около 1 тыс заявок на отдых в санаториях Воробьев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове Активист отметил работу властей Подмосковья в ситуации с полигоном «Кучино»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюткин отметил юбилей и поразил фанатов5
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
15 российских фильмов, которыми можно гордиться15
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение