В Москве у музыканта Большого театра похитили тромбон

У 37-летнего артиста оркестра Большого театра в Москве похитили тромбон, позже его обнаружили в продаже на одном из интернет-сайтов, сообщает газета «Московский комсомолец»

Как уточняется в материале, Дмитрий приобрел тромбон «Бах Страдивариус 42» несколько лет назад для личного пользования. В начале декабря он временно отдал инструмент своему брату Олегу, музыканту оркестра МЧС

«Накануне нового, 2018 года мужчина решил наведаться в гости к давнему приятелю Игорю в квартиру на улице Теплый Стан. Друг тоже из музыкального мира — трудится в центральном пограничном ансамбле ФСБ. Приятели вместе выпивали, а наутро обнаружили пропажу инструмента. Предположительно, тромбон унес с собой один из участников вечеринки. Приятели понадеялись на его совесть и не стали обращаться в полицию в надежде, что инструмент все же вернут», — говорится в сообщении.

В конце марта Дмитрий, просматривая сайт объявлений, вдруг случайно увидел пропавший тромбон. Он узнал свой инструмент по потертостям, в частности, по стертой гайке. Тромбон продавался за 70 тысяч рублей. Мужчина не стал связываться с покупателем, а отправился в отделение полиции.

Полицейские сами позвонили по указанному номеру и отправились к торговцу. Тот показал чек из комиссионного магазина, датированный 29 января. То есть, мужчина приобрел тромбон честным путем. Сейчас полиция выясняет, кто именно сдал инструмент в комиссионку.