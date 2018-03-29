«Живу ради сына». Долгожительница — о тяжелом детстве, войне и Дне Победы

Когда люди встречают на улице эту маленькую сухонькую старушку со скандинавскими палками в руках, то не догадываются, что ей идёт уже сотый год!

Несмотря на столь почтенный возраст, баба Таня каждый день выходит на улицу, понимая, что в движении жизнь. В молодости она работала на тракторе. Когда тот ломался, поднимала и ставила на место тяжёлые детали. Сорвала спину. С тех пор мается, а в последние годы стала ходить согнувшись. Когда сын Сергей купил матери скандинавские палки, передвигаться ей стало легче.

Корреспондент АиФ-Алтай познакомился с Татьяной Белоносовой и узнал о ее непростой судьбе.

А завтра была война

Татьяна Ивановна родилась в 1919 году. Но и в свои 99 лет долгожительница не собирается сидеть дома, тем более, что приходится ухаживать за взрослым сыном, получившим инвалидность во время службы в армии. Может быть, это обстоятельство и не даёт ей расслабляться, продлевая годы.

«Детство моё было сиротское. Мама умерла, когда мне едва исполнилось 13 лет. Остались вдвоём с братом, который немного старше меня. Отец Иван Лютаев ушёл из семьи, оставив четверых детей, когда я была совсем маленькая. Но старшие брат и сестра умерли раньше мамы, в молодом возрасте. Сестры не стало в 22 года. Жила с мужем у его матери. Как-то косила сено в жаркий день, захотела пить, её свекровь достала из погреба холодного квасу. Сестра выпила и через несколько дней умерла».

Мама работала в колхозе «Партизан». Я с малолетства ходила с ней на пашню, пололи руками подсолнухи, картошку, заготавливали сено. Тогда все дети работали. Замуж я вышла ещё до войны за хорошего человека Бориса Павловича Белоносова. К тому времени он отслужил армию, где стал специалистом авиационной техники. В колхозе работал на тракторе. Свекровушка Марфа Васильевна заменила мне маму, приняла как родную, относилась по-доброму. Я её сразу полюбила. Первого сына мы нарекли Иваном.

Когда началась война, Татьяне было 22 года. Сельчане узнали об этом по радио. Супруги Белоносовы в этот момент работали в поле. В одну неделю всех мужиков и лучших коней забрали на фронт. А Бориса как специалиста отправили налаживать авиационное производство на основе эвакуированного оборудования в Бурятии.

На пашне в ночь

Вместо ушедших мужчин на трактора в колхозе посадили молодых женщин. Татьяна заменила мужа. Их обучали меньше месяца. Показали, как включать, выключать, заводить рукояткой. Сначала она работала на колёсном тракторе Харьковского завода, потом из МТС пришёл гусеничный трактор СТЗ НАТИ. Татьяну пересадили на него.

«Я пахала, боронила, сеяла пшеницу. В уборку к трактору подцепляла комбайн (самоходных тогда не было), косила хлеб. Жили на пашне, в село не ездили. Маленький сын Ваня оставался со свекровью. В деревне не было ни электричества, ни школы и магазина, а тем более врача. Ваня заболел корью и умер, не дожив двух месяцев до трёх лет. Поддаваться горю было нельзя, бросать работу — тем более. К середине вой— ны в деревню пришла уже не одна похоронка. Первое время приходилось очень трудно, потом приспособилась. Сменщица Анна Калинина была моложе меня. Трактор не должен стоять даже часу. Одна работала неделю в ночь, другая — в день. Потом менялись. На четыре трактора было восемь трактористок. Подменных не полагалось».

Людмила Ермолина, АиФ-Алтай: А если заболеете?

Татьяна Белоносова: Тогда не болели. Не обращали внимания, хотя кашляли, и насморк был. Одёжка плохонькая, простывали, но думать об этом было некогда.

— Как вас кормили на бригаде?

— В колхозе ничего не было, мяса не видели. Когда кутью из пшеницы сварят, когда картошку. Хлебный паёк работающих составлял 600 граммов, детей — 400. Иногда трактор никак не удавалось завести. Звали на помощь бригадира — тоже женщину. Порой сама заменяла бригадира. У молодой девчонки на полосе трактор встанет, она ничего не может сделать. Бригадир попросит сходить помочь. Гоны были большие, поля ровные, трактор движется медленно, монотонно, ночью клонило в сон. По обоим краям поля стояли бочки с водой, которую подвозил водовоз. Напьёшься и дальше работать.

— Татьяна Ивановна, как вы узнали про Победу?

— О, в тот день, как обычно, работала в поле. Трактор заглох, пришлось изо всех сил крутить рукоятку. Гляжу, верхом на лошади скачет председатель сельсовета Маша, рукой машет и кричит: «Победа, победа!». Я оказалась первая на её пути, потом она поскакала дальше, сообщать радостную весть другим полеводам. Я завела трактор и продолжила пахать. В деревне праздника не устраивали, время страдное, все работали. Но возвращения своих мужчин ждали с нетерпением, только с фронта пришли немногие. Женщины ещё долго оставались основной рабочей силой. За труд награждена медалями, у меня их семь штук.

Борис Павлович ещё год находился в Бурятии, его как военного демобилизовали в конце 1946 года. Дома он снова сел на трактор. Через год в семье Белоносовых родился сын. Его, как и умершего первенца, назвали Иваном. Потом на свет появились ещё двое сыновей: в 1949-м — Володя, в 1954-м — Сергей. Все учились хорошо, а Володя по математике в районе первое место занимал, сохранились его грамоты. Как победителя, его посылали в Барнаул для участия в олимпиадах. После школы Владимир поехал на Дальний Восток в Благовещенск поступать в танковое училище. Но не сдал экзамен по русскому языку. Вернулся домой в Мамонтовский район, стал работать в колхозе. В 20 лет пришла повестка из военкомата. Служить попал сначала в Иркутск, потом в Ангарск. Но пробыл там немного. Отправили в Куйбышев и Тольятти. Полгода отслужил и вдруг заболел, говорит, гриппом. Что на самом деле случилось с ним в части, как его лечили, и как добирался до дома, Владимир не помнит. В Барнауле пришлось продолжить лечение, был признан недееспособным, получил инвалидность.

Из села в город

Владимир часто лежал в больнице, иногда подолгу. Родителям непросто было из далёкого села ездить в Барнаул, чтобы навещать сына. А тут ещё Сергей поступил в институт, и пришлось в городе снимать для него квартиру. Иван к тому времени уже работал в Челябинске, имел там семью. Татьяна с мужем стали думать о переезде в краевой центр. Решиться на это было непросто. Жизнь только-только наладилась — добротный дом, всё своё, забыли, как голодали. Полный двор живности: две дойные коровы, свиньи, овцы, куры, гуси, утки, ульи с пчёлами, большой огород.

«В 1974 году, как оба пошли на пенсию, решили с мужем всё распродать и переехать в Барнаул. Жалко было покидать родное село, но сыновьям требовалась наша помощь. Володе необходимо часто проходить лечение в больнице, а Сергей перестал бы скитаться по квартирам. Купили на Горе небольшой домик. Борис устроился охранником на хлебокомбинат, а я сторожем на водоканале. Свекровушку из деревни к себе забрали, до конца с нами жила. Устроились хорошо, развели небольшой огородик и всем были довольны. Дом неблагоустроенный, а нам не привыкать топить печь, носить воду, — вспоминает Татьяна Ивановна. — Но когда муж заболел (сломал тазобедренный сустав), все хлопоты легли на мои плечи. От Володи с его инвалидностью помощи немного, а Сергей к тому времени был женат и жил отдельно на Черёмушках. Мои силы таяли. Обратилась в администрацию города, чтобы помогли получить благоустроенную квартиру (муж фронтовик, а больному сыну полагалась отдельная комната). Выделили двухкомнатную квартиру на Солнечной поляне. Позже обменяли её поближе к больнице, где регулярно проходит лечение Владимир».

Татьяна Ивановна ухаживала за взрослым сыном и за мужем, когда он окончательно слёг. Борис Павлович ушёл из жизни на 90-м году. У неё самой сейчас инвалидность 2-й группы: давление и хуже стала видеть, несколько лет назад сделала операцию на один глаз. Недавно четыре дня лежала в больнице, чем-то отравилась. Позвонила Сергею, он приехал, вызвал «скорую». Володю забрал к себе, в квартире его одного не оставишь.

«Володя плохо ориентируется в городе, поэтому всегда ходит со мной. Да и куда я без него. Не дай Бог поскользнусь, упаду, самой ни за что не встать», — делится баба Таня.

Сын Иван, проживающий в Челябинске, неожиданно ушёл из жизни три года назад в 68 лет. Его две дочери и трое внуков часто звонят бабе Тане, каждый год приезжают в гости. Летом с Володей ездит на дачу в «1-й Сибирский садовод»: маленький домик, шесть соток земли.

Баба Таня верит в Бога, отмечает все церковные даты, но в церкви бывает редко. Далеко, и стоять трудно. Как переехали в Барнаул, она стала посещать все городские праздники, парады 1 мая и 7 ноября. Но главным считает День Победы.

«Каждый год, как бы себя ни чувствовали, ходим с Володей на этот праздник. В прошлом году, когда мне пошёл 99-й год, посетили Мемориал и главную площадь города. Это такое торжество! Не знаю, получится ли поучаствовать в празднике нынче?»

Досье

Татьяна Ивановна Белоносова.

Родилась 20 января 1919 года в селе Островное Мамонтовского района. В 13 лет осталась сиротой. Работала в колхозе «Партизан». С началом войны села на трактор: пахала, сеяла, убирала хлеб. Поднимала разрушенное хозяйство после войны. Вырастила троих сыновей. У неё четверо внуков и восемь правнуков.