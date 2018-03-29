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В Центре Галереи Чижова воронежцев научат правилам поведения при эвакуации
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В Центре Галереи Чижова воронежцев научат правилам поведения при эвакуации 

Вести Воронеж 18 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Руководство торгово-развлекательного центра заявило о запуске обучающего проекта. В Воронеже сотрудники МЧС продолжают проверку торговых центров. Сегодня они протестировали системы пожарной безопасности в Центре Галереи Чижова. Первым делом, проверяют кинотеатр.
К датчикам дыма подносят специальное устройство — звуковой сигнал сработал. Проверили и ручной способ. Одновременно с оповещением срабатывает система дымоудаления и подачи чистого воздуха. Проверяют двери — они здесь всегда открыты.
— Мы проводим проверку автоматической пожарной сигнализации, оповещения, системы дымоудаления. Также противопожарного водопровода на водоотдачу. Обращаем внимание, прежде всего, на уровень звука при сработке системы оповещения. Системы работают в автоматическом и ручном режиме. По уровню звука в общих залах у нас соответствует все, — сообщила начальник сектора ФГБУ «Испытательная пожарная лаборатория» по Воронежской области Анна Подрезова. Тем не менее, даже если все системы в норме, самое главное для посетителя торгового центра в чрезвычайной ситуации — сориентироваться и найти пожарные выходы. Чтобы научить воронежцев правилам поведения при эвакуации Центр Галереи Чижова запускает обучающий проект.
— Мы приняли такое решение, что будет создан учебно-методический класс, в котором каждый желающий может прийти и посмотреть воочию, как это работает. Чтобы человек мог себя чувствовать в безопасности. И для деток мы сделаем отдельную программу, ну, что-то в формате квеста, там «найди выход». Чтобы они могли понимать, что им делать в такой ситуации, — рассказала директор управляющей компании Ассоциации «Галерея Чижова» Светлана Смирнова.
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