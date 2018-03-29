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В библиотеке на Саратовской священник рассказал школьникам об истории создания Библии
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В библиотеке на Саратовской священник рассказал школьникам об истории создания Библии 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Беседа, посвященная Дню православной книги, состоялась в библиотеке №114, которая расположена на улице Саратовской в районе Текстильщики.
— Встречу с учащимися 2 «В» класса школы №2088 провел настоятель храма святого Андрея Боголюбского на Волжском иерей Кирилл Краев. Священник поведал детям о дьяконе Иоанне Федорове, который в 1564 году издал «Апостол» — первую печатную книгу на Руси. Также дети узнали об истории создания Библии — священной книги православных христиан, — рассказал представитель библиотеки.
В завершение встречи дети получили на память иконки с ангелом-хранителем, а в фонд библиотеки от прихода храма был передан экземпляр Синодального перевода Библии. (мю)
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