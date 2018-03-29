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Дети работников предприятий Группы НЛМК стали призерами конкурса
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Дети работников предприятий Группы НЛМК стали призерами конкурса 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Дети работников Стойленского ГОКа и НЛМК-Связь (предприятия входят в Группу НЛМК) стали призерами XXI Всероссийского отраслевого конкурса «Металлинка-2018». Творческое состязание прошло в Старом Осколе 23-25 марта.
В номинации «Эстрадный вокал. Соло» обладателем диплома Лауреата I степени и специального приза конкурса стала дочь электромеханика участка железнодорожных путей рудоуправления СГОКа Сергея Кравченко — Варвара.
В номинации «Народный вокал» диплом Лауреата II степени вручили сыну начальника отдела охраны пожарной сигнализации ООО «НЛМК-связь» Александра Малахова — Михаил.
Специальный приз «За популяризацию народной песни» получила Ксения Попова. Ее папа Сергей трудится машинистом путеподъемника рудоуправления.
А в номинации «Спортивно-эстрадный танец» специальный приз «За артистизм» организаторы конкурса вручили Дарье Фоминой — дочери машиниста окомкователя фабрики окомкования концентрата СГОКа Николая Фомина.
В этом году в конкурсе «Металлинка» участвовали 177 детей в возрасте от 8 до 11 лет, чьи родители работают на предприятиях горно-металлургического комплекса России. Ребята приехали из девяти регионов страны — Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Белгородской областей.
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