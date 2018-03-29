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Гала-концерт городской конкурсной программы «Новые вершины» собрал полный зал слушателей
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Гала-концерт городской конкурсной программы «Новые вершины» собрал полный зал слушателей 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В рамках вокально-хорового конкурса-фестиваля «Поющая Москва» состоялся концерт и награждение победителей и призеров мероприятия. В концертной программе приняли участие хоровые коллективы и солисты — лауреаты конкурса.
Гала-концерт получился торжественным и вокально интересным. Координатор вокально-хорового конкурса-фестиваля «Поющая Москва», методист, педагог Центра «Лидер» ГБПОУ «Воробьевы горы» Марина Кузнецова выступила в роли ведущей. По свидетельству присутствующих, Малый зал образовательного комплекса «Воробьевы горы» едва вместил всех зрителей, пожелавших посетить музыкальное мероприятие.
Громкие аплодисменты, прекрасные выступления детей стали наградой всем участникам и гостям мероприятия в рамках конкурса вокального искусства городской конкурсной программы «Новые вершины».
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