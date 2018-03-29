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«Наш лидер погибает, мы его сжигаем»: на Тальковом камне сняли клип про древних монахов
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«Наш лидер погибает, мы его сжигаем»: на Тальковом камне сняли клип про древних монахов 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В парке «Бажовские места» в Сысертском районе прошли съемки клипа на песню «На пути к храму». На фоне карьера Тальков камень расположились герои-монахи в малиновых одеждах. Это участники группы «Белая кость» (новое название — «Айсберг») — хип-хоп-команды из Сысерти.
Как рассказал Е1.RU основатель группы «Белая кость» («Айсберг») Константин Репин, по сюжету колония людей следует из мест, где земли перестали быть плодородными, в места, где они обретут новый дом и смогут вновь возделывать земли. По пути путники теряют своего лидера. Их глаза, по задумке режиссера, переполняет страх и ужас из-за того, что они не смогут выжить и заплутают в лесах и белоснежной пустыне.
— Мы бредем через белоснежную пустыню, скалы. И приходим в то место, в которое стремимся. Оно называется Храм. По пути не обходится без бед. Наш лидер погибает. Мы его сжигаем, и его прах развеиваем в том месте, куда в итоге хотели прийти, — говорит Константин Репин. — Такая будет концовка. Мы старались никакую религию не затрагивать. Клип вне времени: вроде и настоящее, вроде и нет.
Впереди съемки в пещере. Это будет в мае. А сам клип выйдет в свет в июне. Пока группа «Белая кость» готовит свое творение, можно посмотреть съемки из парка «Бажовские места»:
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