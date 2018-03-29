От рокера до батюшки: Иван Охлобыстин пришел к вере через воровство

Несколько лет назад поклонников Ивана Охлобыстина весьма озадачила новость о том, что он решил стать священником. В программе «Судьба человека» он сделал внезапное признание Борису Корчевникову . Оказывается, к вере в бога он шел постепенно, но на самом деле началось это… с воровства.

Оказывается, еще будучи школьником, Иван украл из класса забытую кем-то Библию. Иван ее пролистал и тут же решил креститься.

Отец, несмотря на то, что был коммунистом, это решение сына одобрил и даже выдал деньги. Теперь Охлобыстин шутит: «К вере меня привел уголовный мир, а оплатила все коммунистическая партия».

Впрочем, решительности Ивану всегда было не занимать. О том, что героиня фильма «авария — дочь мента» Оксана Арбузова , с которой у них уже шесть детей, станет его женой, Охлобыстин шепнул ей на ушко, увидев впервые в Доме кино.

Однако произошло это не сразу. Только через пять лет они встретились вновь в актерском клубе «Маяк». Оксана уехала с тогда еще бедным студентом — татуированным рокером кататься по ночной Москве на мотоцикле. И с тех пор — уже 23 года — они не расстаются.

За это время Оксана побывала и в роли жены актера, у которого огромная толпа поклонниц, и матушкой Ксенией, когда Охлобыстин принял сан священнослужителя. А главное — матерью их шестерых детей.

Вспоминая эту любовь с первого взгляда, Иван признается: «Ни Годзилла, ни Терминатор не помешали бы мне жениться на Оксане».

О любви, верности и большой семье, о случае, благодаря которому мальчишкой прямо с улицы его позвали сниматься в кино, о вере в бога, священничестве и актерской профессии Иван Охлобыстин рассказывает в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».