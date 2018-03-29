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В центре соцзащиты на Мурановской прошел концерт «Сколько слов у любви»
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В центре соцзащиты на Мурановской прошел концерт «Сколько слов у любви» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В отделении дневного пребывания территориального центра социального обслуживания «Бибирево» состоялся концерт под названием «Сколько слов у любви». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Для наших подопечных выступили гости из территориального центра социального обслуживания «Коломенское». Вокалистки Вера Сергеева и Надежда Ретюнская высокопрофессионально и очень проникновенно исполнили популярные лирически песни разных жанров. Зрители подпевали им и не скупились на аплодисменты и крики «Браво!», — рассказали в администрации ТЦСО.
Отметим, что в центре соцзащиты «Бибирево» регулярно проходят различные развлекательные, образовательные и познавательные программы.
Адрес ТЦСО: улица Мурановская, дом 8. (вт)
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