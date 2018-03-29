В центре соцзащиты на Мурановской прошел концерт «Сколько слов у любви»

В отделении дневного пребывания территориального центра социального обслуживания «Бибирево» состоялся концерт под названием «Сколько слов у любви». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Для наших подопечных выступили гости из территориального центра социального обслуживания «Коломенское». Вокалистки Вера Сергеева и Надежда Ретюнская высокопрофессионально и очень проникновенно исполнили популярные лирически песни разных жанров. Зрители подпевали им и не скупились на аплодисменты и крики «Браво!», — рассказали в администрации ТЦСО.

Отметим, что в центре соцзащиты «Бибирево» регулярно проходят различные развлекательные, образовательные и познавательные программы.

Адрес ТЦСО: улица Мурановская, дом 8. (вт)