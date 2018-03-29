Планы на выходные: балет, морепродукты и добрые дела

Посидеть в темноте. 30 и 31 марта в новом пространстве NOL состоится экспериментальный смотр восходящего искусства в полной темноте ART.WHO.DARK. В программе — показ инсталляций, театральные перформансы при участии актеров «Мастерской Брусникина» и Gogol School, а музыкальную программу обеспечат победители Jager Music Awards — Kedr Livanskiy, «ЛАУД», Kreem, резиденты «Мастерской» Ивана Дорна группа «O», «На лицо» и другие.

Поесть морепродуктов. Начинать выходные лучше прямо сегодня! Особенно, когда в Le Resraurant действует 50-процентная скидка на все морепродукты из аквариума. Ахтунг, актуально только до 30 марта.

Побежать. 1 апреля на территории Олимпийского комплекса «Лужники» состоится традиционный весенний забег на 5 км ­­под названием (вы не померите!) «Апрель». Это самый массовый забег весны. В этом году на старте ожидается 7 500 человек. Ежегодно этот старт ознаменует открытие в Москве нового бегового сезона. Маршрут забега проходит в спортивном сердце столицы вокруг Олимпийского комплекса «Лужники»: по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участникам предстоит пробежать дистанцию с видом на Москва-Сити, Воробьевскую набережную, здание МГУ и большую спортивную арену «Лужники».

Сделать доброе дело. 1 апреля c 17.00 до 22.00 в Boston Seafood & Bar на Павелецкой пройдет благотворительный ужин — проект волонтерского объединения Handmade Charity и благотворительного фонда «Шанс на жизнь» по сбору средств на лечение окнобольного ребенка. На Летниковской улице организаторы и волонтеры фонда «Шанс на жизнь» выступят в роли официантов, а все собранные чаевые и средства посетителей, которые они посчитают нужным оставить сверх счета, а также 10% от выручки Boston Seafood & Bar за этот вечер будут переданы на лечение полуторогодовалому Тимофею Курапову из Барнаула. Тимоша долгое время сражается со своим недугом — нейробластомой 3 степени. Он уже прошёл курсы лучевой терапии и химиотерапии, операции по пересадке костного мозга и по удалению надпочечника в израильской клинике Ихилов. Это уже второй благотворительный ужин в поддержку Тимоше — ранее были собраны 230 тысяч рублей на химиотерапию и операцию.

Сходить на балет. 1 апреля в КЦ «ЗИЛ» состоится вечер современной голландской хореографии. Театр «Балет Москва» внимательно следит за тенденциями и приглашает к сотрудничеству самых ярких голландских хореографов. «Минос» и «Эрос Redux» — два одноактных балета в постановке представителей новой голландской хореографии Аннабелль Лопез Очоа и Хуанхо Аркеса . Они сформировались как профессиональные танцовщики и хореографы именно в Нидерландах, и это хорошо видно в их творческом методе. Молодые, прогрессивные, неординарные, они четко понимают, каким танец может и должен быть в нашем быстро меняющемся мире. Хуанхо Аркес и Аннабелль Лопез Очоа — классики завтрашнего дня. Они стремительно взлетели на танцевальный олимп, и сегодня их работы можно увидеть не только на сцене ведущих мировых танцевальных компаний, но теперь и в исполнении артистов театра «Балет Москва». Начало в 19.00.

Съесть арт-бранч. 1 апреля в Big Wine Freaks состоится уже второй арт-бранч: на этот раз гости смогут встретиться с художницей Натальей Кожуховской и ее удивительными портретами. В творческом «резюме» Наташи — исследовательский проект Dating an imaginary man, работа в арт-резиденциях Mas Els Igols, AGA lab и OARZO и несколько персональных выставок в Москве, Барселоне и Амстердаме. И, как водится, какой бранч без пузырьков. Непопсовое шампанское льем по специальным ценам: Vollereaux Blanc de Blancs, Duval-Leroy Brut, Loriot-Pagel Carte d'Or Brut, Cattier Premier Cru Rose Brut, Cattier Blanc de Noirs Brut — от 880 рублей за бокал.