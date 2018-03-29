Нарусова высказалась о подмоченном имидже Собчак

В Интервью популярной радиостанции политик рассказала, что «пару раз» ей было неловко за поведение Ксении в программах «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2». Материальное положение заставило пойти на сделку с совестью и закрывать глаза на выходки дочери в эфире. «Я понимала, что я не могу ее обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа. Что эта работа, эта роль, эта функция», — призналась сенатор.

Нарусова откровенно заявила, что Ксения после смерти отца была вынуждена согласиться играть глупую блондинку. «Именно потому, что Собчак не оставил ни приватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти. И мы остались вдвоем, она понимала, что ей надо зарабатывать деньги», — оправдалась политик.

Мать Собчак уверена, что первые профессиональные шаги Ксюши были ошибкой. Конечно, решение связаться с миром шоу-бизнеса позволило заработать денег, но теперь дочь навсегда застряла в образе скандальной избалованной дурехи. «Понимаете, если бы она начала свою карьеру с роли Надежды Константиновны Крупской , которая едет за женихом в Шушинское, у нее, наверное, судьбы бы сложилась иначе. И не было бы этого шпыняния. Но это — роль, она играла роль», — убеждала слушателей "Эха Москвы" родственница телеведущей.

Также Член Совфеда повинилась, что могла бы поспособствовать Собчак и, используя обширные связи в правительстве, найти тепленькое место для дочери. Но, по каким-то причинам, она этого делать не стала. «Я могла бы тогда попросить и Путина пристроить ее куда-нибудь … с красным дипломом МГИМО … Она выбрала путь сама… Шоу-бизнес, ее пригласили туда, она прошла кастинги… Уж конечно не ее вина, что в шоу-бизнесе зарплаты больше, чем у шахтеров», — заявила Нарусова.

В любом случае политик поддерживает дочь. Женщина, считает, что зрителям пора избавится от стереотипного восприятия действительности и взглянуть на Ксению Собчак под другим углом. «Меня поражает как мы, даже вот молодые люди, не могут избавиться от такого дремучего махрового советского менталитета», — подытожила мать телеведущей.