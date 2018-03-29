Лекцию на Генерала Рычагова посвятят книгам Томаса Майн Рида

Лекцию, посвященную дню рождения шотландского философа и писателя Томаса Майн Рида, организуют сотрудники библиотеки №46 на улице Генерала Рычагова 3 апреля. Об этом сообщил представитель культурного учреждения.

— Книги писателя переведены на многие языки мира и до сих пор привлекают мастерством сюжета и идеями гуманизма и справедливости. Самыми популярными его романами являются «Всадник без головы», «Квартеронка» и «Морской волчонок», — поделились в читальне.

Мероприятие «Отважный капитан Рид» будет проведено в МГО ВОС (улица Генерала Рычагова дом 16). (ео)