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Лекцию на Генерала Рычагова посвятят книгам Томаса Майн Рида
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Лекцию на Генерала Рычагова посвятят книгам Томаса Майн Рида 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Лекцию, посвященную дню рождения шотландского философа и писателя Томаса Майн Рида, организуют сотрудники библиотеки №46 на улице Генерала Рычагова 3 апреля. Об этом сообщил представитель культурного учреждения.
— Книги писателя переведены на многие языки мира и до сих пор привлекают мастерством сюжета и идеями гуманизма и справедливости. Самыми популярными его романами являются «Всадник без головы», «Квартеронка» и «Морской волчонок», — поделились в читальне.
Мероприятие «Отважный капитан Рид» будет проведено в МГО ВОС (улица Генерала Рычагова дом 16). (ео)
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