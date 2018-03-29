Неизвестное об известных. Салтыков-Щедрин писал своих героев с ярославцев

Краевед — не профессия, а, пожалуй, особая миссия на земле: его предназначение — рассказать подлинную историю родного города, села или края, поведать миру о своих предшественниках и связать прошлое с настоящим. Это истинные подвижники, обеспечивающие связь времён и поколений.

Автор нескольких книг и сотен публицистических материалов Ольга Скибинская признаётся: именно любовь к родной земле подвигает её на творчество.

О жизни и о себе

Ольга Скибинская: Я автор восьми книг — прозы, краеведческих и культурологических исследований. Краеведческие очерки — а это книги объёмом в 400-500 страниц, на создание которых потребовался не один год работы в архивах, — рассказывают о наших земляках, живших и работавших во благо своих семей и своего Отечества в XVII — XX веках. О повестях и рассказах трудно сказать, о чём они. Даже если это повесть о погибшем в Чечне ярославском парне, или об алтайском шамане, или… Наверное, каждый автор пишет о жизни и о… себе.

— Что для вас литература — возможность заработать или увлечение?

— Зачем пишу? Наверное, это — оправдание и искупление за своё существование на земле. Можешь не писать — не пиши. Как видите, слова «заработок» и «увлечение» не вписываются в такое понимание.

— Вы составитель недавно вышедшего в печать «Литературного словаря Ярославского края» и автор многих вошедших в него словарных статей. Сколько времени над ним работали?

— Родившаяся и реализованная идея литературного словаря — из той же «оперы». Работа над ним продолжалась более четырёх лет. В большой авторский коллектив из 80 человек удалось объединить ярославских филологов, их московских коллег, а также сотрудников музеев Ярославской области, библиотекарей, архивистов, студентов. Они и стали авторами почти 500 словарных статей. При этом, замечу, все работали бесплатно.

Девять веков развития

— В чём сложность подобной работы?

— Работать над созданием энциклопедических изданий непросто, прежде всего, в силу сложной унификации, огромного количества дат, имён, фактов, справочной информации. Но сложность была ещё и в том, что ярославским писателям в принципе не повезло. Материалы о них разбросаны по разным организациям — в Государственном архиве Ярославской области, музее «Карабиха», в Ярославском, Рыбинском, Переславском музеях-заповедниках, областной библиотеке. Одно время часть материалов хранилась в музее им. Максима Богдановича, на базе которого собирались создать и музей ярославских писателей. Но не случилось…

— Да, изящная словесность, связанная с Ярославским краем, богата и произведениями, и именами. Но даже учёных поразило количество выявленных в ходе работы имён — не два-три десятка, которые назывались обычно, и то с привлечением специалистов. В нашем издании более 450 именных словарных статей! Впервые под одной обложкой отражены девять веков развития в регионе литературного процесса, вклад ярославских писателей не только в региональную, но и общероссийскую культуру.

Например, мало кто знает, что правнук рыбинского купца Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин псевдоним Щедрин взял по фамилии своих крепостных крестьян Ярославской губернии. Ярославские крестьяне стали и прототипами героев очерков писателя, из которых впоследствии выросли его известные романы «Господа Головлевы», «История одного города», «Пошехонская старина» и другие.

С Ярославским краем связаны и Виталий Бианки, и автор популярнейшей у нескольких поколений советских читателей повести «Республика Шкид» Леонид Пантелеев, и Юрий Тынянов , и драматург Евгений Шварц , и искрометные Ильф и Петров, и многие другие писатели — гордость отечественной литературы.

В середине XIX века гостил на Ярославской земле Александр Дюма , а сто лет спустя — сопровождаемые партийными чиновниками французский писатель Жан-Поль Сартр и его подруга феминистка Симона де Бовуар.

Напоминает словарь о забытых или полузабытых именах. Одни — и среди них не только писатели-самоучки XIX века, зачисленные в пространстве богатейшей отечественной литературы в десятые-двадцатые ряды, — оставались до настоящего времени по большей части только в дореволюционных литературных словарях или малодоступных широкому читателю специализированных изданиях. Из забвения возвращаются имена других литераторов — эмигрировавших из России в первые послереволюционные годы, репрессированных на родине или состоявшихся как литераторы именно за рубежом.

Ярославский Митрофанушка

— Сегодня, когда практически у всех есть доступ в интернет, есть Википедия, имело ли смысл тратить время и силы на подготовку и издание печатного словаря, пусть и первого в истории ярославской культуры?

— Это достаточно распространённая иллюзия — что в интернете есть всё, и всё, что есть в интернете, — достоверно. Мягко говоря, не каждый интернет-ресурс вызывает доверие. Мы работали с архивами, редкими дореволюционными и узкоспециальными изданиями, общероссийскими каталогами. Мифов в нашей региональной культуре довольно много. Так, ещё Леонид Николаевич Трефолев упоминал, что «для ярославцев особенно любопытно предание о том, что Фонвизин срисовал тип Митрофанушки — личность не карикатурную, как полагают некоторые, а действительно существовавшую, — с барчука, обитавшего близ Ярославля».

Переславцы, например, уверены, что именно их Берендеево вдохновило Александра Островского создать сказку «Снегурочка». Кстати, и «Слово о полку Игореве» как ярославская находка — это лишь одна из распространённых гипотез, но есть и другие…

Ещё один пример, ближе к нам по времени. До настоящего времени был популярен миф: Александр Фадеев в середине 1920-х годов приезжал в Ярославль, чтобы работать над одним из самых известных своих романов «Разгром». С какой бы стати над произведением, описывающим события Гражданской войны в Уссурийском крае, писателю работать в Ярославле? Наши исследования показали, что всё было гораздо прозаичнее. Его первую жену, Валентину Герасимову, в 1926 году после окончания педагогического факультета МГУ направили работать в Ярославский пединститут. Своего жилья Фадеев в Москве ещё не имел, а потому, навещая жену в Ярославле, он продолжал работать над будущими произведениями. А его активное общение с местными писателями было связано с борьбой писательских групп за руководство общероссийскими писательскими сообществами.

— А какая обстановка в писательских организациях в начале XXI века? Статус члена писательского союза по-прежнему высок и недостижим?

— С распадом Советского Союза единый Союз писателей СССР разделился, возникло и множество других писательских организаций, действующих на постсоветском пространстве. Сегодня в России их порядка двух десятков. Среди самых авторитетных — Союз писателей России и Союз российских писателей. Правда, сегодня они находятся в статусе не профессиональных, а общественных организаций. Эти союзы имеют региональные организации и в Ярославской области.

Ушёл в прошлое диктат писательской организации, исповедовавшей идеологию одной партии. Ушли в прошлое бесплатные писательские дачи, путёвки в дома творчества, приоритет в издании книг за счёт государства и соответствующие авторские гонорары.

Живут современные писательские организации непросто. Периодически возникают слухи то об их слиянии, то о роспуске. И, как во всех творческих сообществах, кто-то борется за власть, идя по трупам собратьев по перу, а кто-то просто делает дело — то, что считает необходимым для развития культуры. К последним, надеюсь, относится и наша работа над созданием литературного словаря.