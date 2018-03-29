В Орле сократили льготников, освобожденных от платы за детсад

Пересмотрены льготы системы родительской платы в муниципальных детских садах Орла. Решение принято на сессии горсовета 29 марта.

Теперь от оплаты за детсад на три месяца не чаще раза в год будут освобождены семьи, среднедушевой доход в которых ниже прожиточного минимума, при нескольких условиях. Это инвалидность I или II группы одного из родителей, наличие в семье ребенка-инвалида или официально подтвержденная безработица одного из родителей.

Семья может быть освобождена от платы за детский сад на год в случае, если в результате чрезвычайной ситуации было утрачено единственное жилье или умер один из родителей, а среднедушевой доход при этом ниже прожиточного минимума.

Как поясняет пресс-служба горсовета, изменения связаны с повышением минимального размера оплаты труда с мая 2018 года до 11 163 рублей. Это в несколько раз увеличит количество обращений за льготой семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Это сократит доходы детсадов, что может сказаться на качестве и количестве предоставляемых услуг.