Ещё
В Орле сократили льготников, освобожденных от платы за детсад
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орле сократили льготников, освобожденных от платы за детсад 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пересмотрены льготы системы родительской платы в муниципальных детских садах Орла. Решение принято на сессии горсовета 29 марта.
Теперь от оплаты за детсад на три месяца не чаще раза в год будут освобождены семьи, среднедушевой доход в которых ниже прожиточного минимума, при нескольких условиях. Это инвалидность I или II группы одного из родителей, наличие в семье ребенка-инвалида или официально подтвержденная безработица одного из родителей.
Семья может быть освобождена от платы за детский сад на год в случае, если в результате чрезвычайной ситуации было утрачено единственное жилье или умер один из родителей, а среднедушевой доход при этом ниже прожиточного минимума.
Как поясняет пресс-служба горсовета, изменения связаны с повышением минимального размера оплаты труда с мая 2018 года до 11 163 рублей. Это в несколько раз увеличит количество обращений за льготой семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Это сократит доходы детсадов, что может сказаться на качестве и количестве предоставляемых услуг.
Сообщение В Орле сократили льготников, освобожденных от платы за детсад появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орловском полесье «растят» деревья из пуговиц и бусин Орловцы стали меньше травиться «палёным» алкоголем Орловские гармонисты вызвали на «битву» пензенских музыкантов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюткин отметил юбилей и поразил фанатов5
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
15 российских фильмов, которыми можно гордиться15
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение