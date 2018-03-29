Кэти Холмс, Мишель Уильямс и другие звезды «Бухты Доусона» в фотосессии в честь 15-летия сериала 

В этом году у «Бухты Доусона» — своеобразный юбилей: сериал отмечает 15-летие с момента выхода в эфир финальной серии в 2003 году. В честь этого звездный каст «Бухты Доусона» — Кэти Холмс, Мишель Уильямс, Джошуа Джексон и другие актеры — собрался для специальной «юбилейной» фотосессии Entertainment Weekly. Гостями в студии Entertainment Weekly для съемок обложек и фотосета стали Джеймс Ван Дер Бик, Кэти Холмс, Джошуа Джексон, Мишель Уильямс, Бизи Филиппс, а также Керр Смит, Мередит Монро и Мэри Бет Пейл. «Бухта Доусона», напомним, выходила в эфир не так уж много по меркам нынешних сериалов-«долгожителей» — с 1998 по 2003 год, — но за это время успела завоевать целую армию поклонников.
попкорнnews