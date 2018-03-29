«Теремок»: шанс на новую жизнь для бывших детдомовцев

Ежегодно российские детские дома покидают тысячи сирот. Попадают в большой мир, о котором они, увы, ничего не знают. После многие спиваются, начинают употреблять наркотики, воровать, попадают в тюрьмы. Взрослых, кто мог бы им подсказать и помочь решить проблемы, у них нет. Добровольцы из Самары открыли центр постинтернатного сопровождения. Сами дети зовут его «Теремок». Там им помогают начать жизнь заново. Корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Пранович познакомился с историей одного из воспитанников.

«У меня мама была и был отчим, был младший брат. Мать узнала, что отчим начал ей изменять. Начала пить часто. Мать пьяная всегда лежит. А брат голодный сидит», — вспоминает воспитанник ЦПС «Теремок» Игорь Шамин.

Сейчас мать Игоря числится без вести пропавшей. Время, проведенное в детском доме, по его словам, было не очень приятным. Это и детством нельзя назвать, считает молодой человек.

Социальные итоги:

Россияне привыкли к плохому

«В 14 лет я наркотики употреблял. Было такое. Ну, еще раз говорю: это окружение. То есть воровал очень много. Жил с пацаном на квартире. И там наркотики и вот это все продолжалось», — рассказал он.

Это повторялось день ото дня. Игорь, по его словам, стал деградировать: начал забывать слова. За это время от наркотиков умерли два его друга. «Я посередине проснулся. По бокам два трупа были», — говорит Игорь.

В «Теремок» Игоря привел его друг. Молодой человек заметил, что тот стал по вечерам куда-то уходить. Игорь спросил у него о его занятиях. Друг рассказал ему об их бывшем воспитателе в детском доме, Станиславе. Он тогда открыл центр для выпускников детских домов, и с тех пор жизнь Игоря изменилась.

«Вот со Стасом познакомился, у меня в голове как будто щелкнуло. Это отец наш большой. Он по жизни нас ведет», — считает Игорь.

Сам Станислав Дубинин готов помочь любому бывшему воспитаннику детдома.

«Мы готовы принять любого. Любого, кто готов идти вперед. Хоть полшага вперед. А мы поможем, поддержим, сопроводим, подскажем», — заверил воспитатель ЦПС «Теремок».

Попав в «Теремок», Игорь перестал употреблять наркотики. Новым домом он очень доволен.

«Там один за всех и все за одного. Все равны. Нет старших, нет младших. Все друг к другу на равных относятся», — отметил он.

Главная цель «Теремка» — подвести ребят к новой стартовой площадке, так, чтобы они смогли оставить в прошлом свою прежнюю жизнь. «Подвести черту и сказать: „Все, что там было, все прошло“, — добавил Дубинин.

Работа мечты

Семь шагов к успеху

Сейчас Игорь не курит и не пьет. Он мечтает стать бодибилдером и хорошим поваром. Сейчас он получает образование в ПТУ №11 на улице Гагарина, а во вторую смену обучается на пекаря. Теперь у него забит весь день, а в „Теремок“ он регулярно привозит пирожки и хлеб — „чтобы похвастаться маленько“.

»Хочется любить, спортом заниматься. Я понимаю, что это жизнь. Я и жизни толком никогда не видел. А сейчас она идет, и мне интересно это видеть», — признался молодой человек.

За пять лет через «Теремок» прошли две сотни бывших детдомовцев. Ребятам помогли, дали шанс получить образование и начать новую жизнь. Ранее проект существовал только за счет частных пожертвований и добровольного труда волонтеров. В прошлом году он победил на федеральном конкурсе и получил грант президента России.

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