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«Я получу 9 лет»: правая рука Шакро Молодого уверен в жестком приговоре
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«Я получу 9 лет»: правая рука Шакро Молодого уверен в жестком приговоре 

360tv.ru 1 час назад
Правая рука Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрей Кочуйков по прозвищу «Итальянец» в зале Никулинского суда заявил, что уже знает свой приговор. Об этом он сообщил журналистам, когда беседовал с ними за стеклом камеры.
Журналисты попросили ответить на вопрос о том, какой он ожидает приговор. «А вы не знаете? Лично я сегодня получу девять лет», — сказал «Итальянец».
Также Кочуйков возмутился отношением общественности к бывшему сотруднику КГБ Эдуарду Буданцеву, который сыграл ключевую роль в «разборке», выступив на стороне владелицы ресторана Elements Жанны Ким.
Он герой Советского Союза, а мы здесь просто убийцы, людоеды, бабушек по подъездам грабим и так далее. Ну вы что, зачем вы это делаете? Еще назовите нас педофилами и все вообще будет нормально. Ну, что вы творите?
— Андрей Кочуйков.
Шакро Молодой основал банду, состоящую из двух преступных групп под руководством Кочуйкова и Батыра Бекмурадова. Члены «клуба» получали определенные привилегии, связанные с конспирацией, защитой от правоохранителей. Однако участие требовало взносов.
Что касается владелицы ресторана Elements Жанны Ким, то у Молодого был с ней конфликт 14 декабря 2015 года. Несколькими месяцами ранее Ким хотела сделать ремонт в заведении, обратившись к знакомой Молодого — дизайнеру Фатиме Мисиковой. Когда ремонт закончился, Ким заявила, что работа ее не удовлетворила, поэтому оказалась платить. Молодой такой наглости нестерпел и пришел уже с недобрыми намерениями. 14 декабря Ким заблокировали в ресторане. На место приехал адвокат Буданцев, который в ходе переговоров с преступниками застрелил двух человек и ранил еще семерых.
Ранее Шакро Молодого приговорили к девяти годам и 10 месяцам колонии строго режима по делу о двух эпизодах вымогательства. Такое решение принял судья Константин Дубков.
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