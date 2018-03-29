Раскрыты тайны восьмого сезона «Игры престолов»

Миллионы поклонников самого популярного в мире телесериала «Игра престолов» с нетерпением ждут восьмой сезон, который, как обещают его создатели, станет последним.

Журналистам британской газеты Mirror стали известны некоторые подробности предстоящего сезона, которые они и решили осветить.

Съемки начались в октябре прошлого года, а завершатся в середине нынешнего. Бюджет каждого эпизода, продолжительность которого будет больше обычной — 70−90 минут, составит примерно 50 миллионов долларов.

При этом количество эпизодов сократится до шести. Таким образом, общая стоимость восьмого сезона будет сравни самому дорогостоящему голливудском блокбастеру.

Компания HBO подтвердила, что новые серии «Игры престолов» появятся в 2019 году, однако пока еще не названы ни дата премьеры, ни даже месяц, на который запланирован выпуск сериала.

Отмечается, что еще целиком не смонтирован ни один из эпизодов.

Показ планируется осуществлять, как и в предыдущие годы: одновременно в Великобритании (на канале Sky Atlantic) ранним утром (повтор будет в более удобное для зрителей время) и в вечерние часы в США (на канале HBO).

О содержании почти ничего не известно, поскольку сценарии эпизодов находятся под неусыпной охраной.

Джордж Мартин , автор цикла романов «Песнь Льда и Пламени», положенных в основу «Игры престолов», пообещал, что финал будет одновременно печальным и счастливым.

По словам Питера Динклейджа, исполнителя роли Тириона Ланнистера, концовка ожидается «слезоточивой». «Она ознаменует собой конец эпохи, от чего будет разрываться сердце», — цитирует актера издание.

Студийные чиновники подтвердили также, что в последнем эпизоде нескольких главных героев ожидает смерть.

Кроме того, в новом сезоне запланированы несколько эпических битв, одна из которых произойдет в Винтерфелле, родовом замке дома Старков. Скорее всего, он сгорит. Подтверждением тому служат свидетельства фанатов, которые в январе заметили сильное пламя, вспыхнувшее на месте декораций Винтерфелла.

По некоторым данным, в съемках крупномасштабной батальной сцены в Северной Ирландии принимали участие свыше 200 человек.

Интересно, что во избежание утечки информации о финале сериала его создатели планируют снять несколько разных концовок. При этом они уже точно завершили работу над сценарием последнего эпизода.