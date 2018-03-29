Российские издатели выступили на 54-й международной Ярмарке детской книги в Болонье

РИМ, 29 марта. /Корр. ТАСС Алексей Букалов /. Российские издатели с успехом выступили на крупнейшей в Европе 54-й международной Ярмарке детской книги (Fiera Del Libro per Ragazzi) в Болонье. Форум профессионалов в сфере детского книгоиздания в этом году проводится с 26 по 29 марта, -сообщает еженедельник Tutti libri. В последний день доступ в залы ярмарки получили гости.

На национальной экспозиции России, посвященной Году Литературы, были представлены книги московских, петербургских, региональных издательств и иллюстрации художников-графиков. На отдельных стендах — новинки издательств «Арт Волхонка», «Детская литература», «Лабиринт», «Пешком в историю» и других. Здесь же была представлена акция «Дарите книгу с любовью», которую ежегодно проводит в Болонье Российская государственная детская библиотека совместно с ассоциацией «Растим читателя» и детским издательством «Самокат». Со своей стороны издательский дом РОСМЭН организовал конкурс «Новая детская книга».

Как рассказал корреспонденту ТАСС глава столичного издательства «Эгмонт-Россия» Лев Елин, на его стенде в Болонье представлена серия книг современных российских авторов под названием «Пестрый квадрат». После окончания работы ярмарки большинство русских книг будут переданы в дар «Школе радости» и детской библиотеке Болоньи «Салаборса», пояснил собеседник агентства. К этой инициативе в нынешнем году присоединились издательства из Бельгии, Польши, Латвии и Германии.

Искусство книжной иллюстрации

Игорь Олейников — в прошлом художник-постановщик анимационного кино. С 1979 по 1990 год он работал на киностудии «Союзмультфильм». Параллельно сотрудничал с популярными детскими журналами ("Миша", «Трамвай», «Куча— мала» и другими, с альманахом «Колобок и Два жирафа»). В 2008 году он ушел из анимации и с тех пор работает только как иллюстратор.

За 30 лет Игорь Олейников проиллюстрировал более 80 книг. Среди них «Нос» Н. Гоголя, «Приключения мышонка Десперо» К. ДиКамилло, «Баллада о маленьком буксире» И. Бродского, «Все бегут, летят и скачут» Д. Хармса, «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла, «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе и многие другие.

На выставке в Болонье стало известно, что медали и дипломы Премии Андерсена будут вручены победителям во время проведения 36-го Конгресса Международного совета по детской книге, который пройдет в Афинах (Греция) в сентябре 2018 года.