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Премьера! НТВ начинает проверку ДНК
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Премьера! НТВ начинает проверку ДНК 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
2 апреля на канале НТВ запускается новое остросоциальное ток-шоу «ДНК». На проекте соберутся семьи, для который ДНК-тест — это единственная возможность закончить семейную войну, разобраться в перепутанных кровных узах, найти биологических родителей. Любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может стать героем программы и совершенно бесплатно сделать этот дорогостоящий тест.
Благодаря генетической экспертизе, гости новой программы НТВ смогут установить отцовство и потребовать уплату алиментов, подтвердить родство и воссоединить потерявшихся родственников, определить законных наследников и узнать тайну своего рождения. Что если ребенка подменили в роддоме? Близнецов разлучили при рождении? Нашлись родственники великого человека? Или объявился пропавший без вести человек, которого родня не узнаёт? Результаты молекулярного анализа, объявленные прямо в студии, станут решающим аргументом, способным прекратить семейные распри. Вести ток-шоу будет Александр Колтовой.
— ДНК — это ток-шоу о людях и их проблемах. С развитием технологий у зрителей появилась возможность получать оперативную и профессиональную экспертизу. В эфире НТВ мы объединим бесстрастный научный анализ и эмоциональное обсуждение проблемы с нашими гостями, — сказал он.
ДНК-тест будут проводить квалифицированные генетики самых уважаемых лабораторий. Для каждой ситуации они подберут необходимую методологию и расскажут тонкости проведенной экспертизы. По итогам ДНК-теста будут оглашены результаты, и телезрители узнают, как образом разрешится семейный конфликт героев.
Продюсеры проекта находят участников в России и за рубежом. Вместе с точкой зрения героев программы, телезрители услышать свидетельства очевидцев и комментарии экспертов. Также в студию будут приглашены люди, имеющие опыт в подобных ситуациях, у них будет возможность поделиться с гостями и ведущим своим взглядом на семейную драму.
Смотрите новое ежедневное ток-шоу «ДНК» с 2 апреля в 17.20
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