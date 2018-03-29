В экспресс-путешествие по страницам любимых книг отправятся маленькие гости библиотеки на улице Лавочкина

Детская библиотека № 45 на улице Лавочкина приглашает маленьких читателей посетить мероприятие «Если с книжкой подружился — в сказке мигом очутился!». Встреча пройдет в пятницу, 30 марта.

— Юных читателей будут ждать веселые игры, викторины и конкурс рисунков «Разноцветная палитра», — рассказала заведующая учреждением Елена Чичканова.

Ребята отправятся в экспресс-путешествие по страницам любимых книг с посещением станций «Литературный родничок», «Загадкино», «Веселинка» и «Творческая».

Начало в 11.00. Мероприятие рассчитано на детей до шести лет. Гостей будут ждать по адресу улица Лавочкина, дом 16, корпус 2. (ео)