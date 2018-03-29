Фестиваль «ВЗРОСЛЫМ х ДЕТЯМ»

На фестивале «ВЗРОСЛЫМ х ДЕТЯМ» (31 марта — 1 апреля 2018 года, совместно с независимым детским книжным «Маршак») историю репрессий и несвободы в советское время можно увидеть через призму разных источников: архивных документов, дневниковых записей, писем и карты Москвы.

31 марта в 18.00 начнется прогулка-экскурсия по Ивановской горке. Экскурсовод Павел Гнилорыбов проведет школьников и их родителей по местам страшной истории 1920–50-х годов. Первые концлагеря Москвы, дома и последние адреса партийной и военной элит, места развития философской науки, иноверческие церкви.

Игротека «74» В музее Международного Мемориала хранится поле для настольной игры, созданной в диссидентских кругах в середине 1980-х годов. Персонажи этой игры проживают годы истории Советской России со всеми ее перипетиями: гражданская война, коллективизация, модернистская культура 1920-х, террор, Великая Отечественная, освоение космоса. Организаторы воссоздали правила, дополнили игру более чем 200 игровыми карточками, разнообразили игровой процесс. Игра, получившая название «74», стала не только развлечением, но и поводом для обсуждения истории двадцатого века в кругу семьи. Зарегистрировать на мероприятие можно здесь.

1 апреля в 15.00 Воркшоп «1930-е глазами детей». Дети будут читать письма своих сверстников из 30 годов и рассматривать из маленькие картинки. Какая история откроется по этим источникам? И что эта история может рассказать нам о нас самих?

1 апреля в 18.00 пройдет лекция «Детство 1930-х: пионеры-герои и дети „врагов народа“». Как все тоталитарные режимы, Советский Союз провозглашал своей задачей утопическое создание «нового человека». Справедливо полагая, что добиться этого легче всего с чистого листа, советская власть уделяла большое внимание системе образования и воспитания. Государственные программы должны были строго соответствовать поставленной перед ними цели: воспитывать преданных граждан советского государства, без тени сомнения следующих за всеми колебаниями линии партии. Лектор — Ольга Лебедева . Записаться на лекцию можно здесь.

Дневные мероприятия организованы для детей (в сопровождении взрослых), вечерние — для взрослых.