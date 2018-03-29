Мэрия разобрала детскую площадку

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Жители трех многоквартирных домов по улице Нижняя Дуброва (№ 20, 22, 24) бьют тревогу. Сегодня рано утром на детскую площадку, общую для трех домов, прибыли сотрудники администрации Ленинского района и городского управления ЖКХ, которые начали демонтировать детскую площадку, на которой гуляют ребятишки из 450 квартир трех домов!

Взволнованные родители даже вызвали полицию, которая прибыла на место. Как пояснил нам начальник управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации Александр Карпилович , площадка ликвидируется на совершенно законных основаниях:

— Еще осенью специальной комиссией она была признана аварийной и опасной для здоровья детей. Площадка расположена на муниципальной земле, а не на участке многоквартирного дома и отвечает за нее муниципалитет. Так что все делается в рамках закона.

Но многих жителей такой подход мэрии не устраивает. «Родители сами сделали многие элементы площадки, в частности, баскетбольное кольцо и волейбольную сетку. Они уже демонтированы и в грузовике лежат. Неужели они тоже представляют опасность? Сносят даже вполне безопасные элементы. Песочницу только обещали оставить, и турник для подтягивания», — удивляется местный житель Максим Дмитриенко.

Дмитриенко также сообщает, что первая попытка ликвидировать детскую площадку предпринималась еще осенью, но жители спугнули сотрудников горадминистрации.

Мы поинтересовались у Александра Карпиловича: какую альтернативу предложит мэрия деткам с улицы Нижняя Дуброва? Официальный представитель «оранжевого дома» пояснил нам, что во многом это зависит от самих жильцов многоквартирных домов:

— У нас существует программа «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой подано уже 310 заявок. Мы сейчас будем вести диалог с управляющими компаниями данных домов и попытаемся их убедить участвовать в данной программе.

Понятно, что через участие в программе новую площадку построят еще не скоро. Так что какое-то время местным детишкам придется искать другие места для своих прогулок. Но безопасность детей — превыше всего, таково мнение руководителей мэрии областного центра.