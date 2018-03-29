Появились слухи об отмене «Рок-Лайна» в этом году

Пермяки обеспокоены информацией об отмене фестиваля «Рок-лайн» в этом году.

На своей страничке в социальной сети продюсер и организатор фестиваля KAMWA Наталия Шостина написала, что в проведении крупнейшего рок-фестиваля, который проходил в Пермском крае с 1996 года, может возникнуть пауза.

В пресс-службе «Рок-лайна» пояснили, что фестиваль в этом году всё же пройдёт, но не так как обычно. Изменится формат, время и место проведения. В каком именно формате пройдёт фестиваль, пока не известно. В прежние годы «Рок-лайн» собирал гостей и участников в конце июня. В этот раз сроки могут сдвинуться на более позднее время.

«Фестиваль пройдёт в другом формате потому, что нам необходимо собрать силы и средства для проведения следующего фестиваля», — пояснили в пресс-службе «Рок-лайна».