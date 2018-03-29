Водопад из окна и портрет Льва Толстого: фасады домов на Ново-Садовой украсят граффити

Самарские граффитисты оживят художественный облик города. На четырех фасадах в ближайшее время появятся масштабные картины. Об этом 63.ru рассказали в фонде капитального ремонта.

Так будет выглядеть многоэтажка на Ново-Садовой

Прием заявок и работ участников стартовал еще в декабре прошлого года. Конкурсанты должны были продемонстрировать свои достижения в изобразительном искусстве, указать тематику рисунка и прикрепить краткое описание будущего эскиза.

Перед жюри стоял нелегкий выбор

На конкурс эскизов свои работы прислали более сотни участников. Выбрать лучших поистине было непросто. Спустя несколько часов судьи все-таки огласили результаты голосования.

Этот рисунок занял первое место

— Абсолютным победителем стал портрет Льва Толстого . Его разместят на одном из домов по улице Ново-Садовой, — рассказали организаторы конкурса.

Водопаду досталось серебро

Второе место занял рисунок окна с водопадом. Это граффити нанесут на высотку на Осипенко.

Грядущий мундиаль вдохновил граффитистов

Почетная бронза досталась изображению экрана смартфона, разбитому футбольным мячом. Жюри также по достоинству оценили эскиз «Девушка с фотоаппаратом».

Приз зрительских симпатий достался работу студентке СамГТУ

Для этих работ в ближайшее время подберут фасады.

Теперь рисунки всех четырех победителей предстоит согласовать с жителями города. Именно их мнение будет решающим. Нанести все изображения на фасады здания планируют уже в следующем месяце.

В прошлом году на фасаде дома №43 на улице Демократической нанесли портрет космонавта Юрия Гагарина . А на улице Ново-Вокзальной появилось изображение советского и российского конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова

Стоимость одного такого граффити составляет 200—300 тысяч рублей. Подрядные организации, которые проводили капитальный ремонт фасадов, взяли все затраты на себя. Для реализации задуманного понадобились люльки и более 100 баллонов с краской.