На выставке в Петербурге представили псковскую медтехнику для диагностики онкозаболеваний

ПСКОВ, 29 марта. / ТАСС /. Псковский завод аппаратуры дальней связи (АДС) представил образцы отечественного медицинского оборудования для диагностики онкологических заболеваний на выставке в Санкт-Петербурге в рамках общероссийской конференции «Актуальные вопросы эндоскопии», которая открылась в четверг. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Семенов.

Ранее сообщалось, что АДС выпустил первые опытные отечественные образцы медтехники для ранней диагностики онкологических заболеваний. В частности, передвижную стойку для эндоскопии, модуль бесперебойного электропитания медицинских приборов, установку водоподготовки с тонкой антибактериальной очисткой, а также моечно-дезинфицирующую машину «Пскова» для автоматической обработки гибких эндоскопов.

"На конференции мы участвуем в выставке медицинской техники, к нашему стенду люди идут потоком, здесь коллеги со всех регионов России. Мы тут сразу и демонстрацию наших приборов проводим, ее можно увидеть в действии. Отзывы хорошие, потому что российских аналогов таких еще не было. Все отзываются очень хорошо, говорят, что аппаратура простая, надежная и работоспособная", — рассказал Семенов.

К освоению производства изделий медицинской техники завод АДС приступил в 2015 году в рамках программы по импортозамещению. Тогда изготовили первый образец передвижной стойки для эндоскопических приборов. Сейчас российские медучреждения закупают подобную технику в Японии по цене 250 тыс. рублей. Завод АДС готов поставлять такое оборудование по цене 150 тыс. рублей.