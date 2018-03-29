Ещё
На выставке в Петербурге представили псковскую медтехнику для диагностики онкозаболеваний
Далее:
Читайте также:
Ещё

На выставке в Петербурге представили псковскую медтехнику для диагностики онкозаболеваний 

ТАСС 21 минуту назад
ПСКОВ, 29 марта. /ТАСС/. Псковский завод аппаратуры дальней связи (АДС) представил образцы отечественного медицинского оборудования для диагностики онкологических заболеваний на выставке в Санкт-Петербурге в рамках общероссийской конференции «Актуальные вопросы эндоскопии», которая открылась в четверг. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Семенов.
Ранее сообщалось, что АДС выпустил первые опытные отечественные образцы медтехники для ранней диагностики онкологических заболеваний. В частности, передвижную стойку для эндоскопии, модуль бесперебойного электропитания медицинских приборов, установку водоподготовки с тонкой антибактериальной очисткой, а также моечно-дезинфицирующую машину «Пскова» для автоматической обработки гибких эндоскопов.
"На конференции мы участвуем в выставке медицинской техники, к нашему стенду люди идут потоком, здесь коллеги со всех регионов России. Мы тут сразу и демонстрацию наших приборов проводим, ее можно увидеть в действии. Отзывы хорошие, потому что российских аналогов таких еще не было. Все отзываются очень хорошо, говорят, что аппаратура простая, надежная и работоспособная", — рассказал Семенов.
К освоению производства изделий медицинской техники завод АДС приступил в 2015 году в рамках программы по импортозамещению. Тогда изготовили первый образец передвижной стойки для эндоскопических приборов. Сейчас российские медучреждения закупают подобную технику в Японии по цене 250 тыс. рублей. Завод АДС готов поставлять такое оборудование по цене 150 тыс. рублей.
Как сообщалось ранее, врио губернатора Михаил Ведерников дал поручение профильным комитетам подготовить письмо на имя заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец с тем, чтобы с Министерством здравоохранения изучить потребности российского рынка в подобных медицинских изделиях, предложить Псковскую область в качестве пилотной площадки по выпуску высокотехнологичного медоборудования и в дальнейшем наладить его выпуск в регионе.
ТАСС: последние новости
Власти Подмосковья подготовят емкости для сбора фильтрата со свалки "Ядрово" к среде Роль НКО в пропаганде здорового образа жизни обсудят на форуме "Сообщество" в Астрахани Комитет Госдумы не поддержал законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюткин отметил юбилей и поразил фанатов5
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
15 российских фильмов, которыми можно гордиться15
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение