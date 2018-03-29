О севастийских мучениках рассказали маленьким прихожанам храма на Большой Академической

В храме святого Георгия Победоносца в Коптеве состоялась очередная встреча семейного клуба. На этот раз прихожанам дошкольного возраста рассказали о подвиге 40 севастийских мучеников. Об этом сообщили в администрации православного прихода.

— Дети и родители узнали о мужестве воинов, которые за веру в Бога приняли мученическую смерть. Также гости храма приобщились к русской традиции выпекания фигурок жаворонков из теста, — поделился один из организаторов.

Адрес храма: улица Большая Академическая, д. 33. (мю)