В старейшем детском саду Ижевска протекла ветхая крыша

Ижевск. Удмуртия. Родители посещающих детский сад № 9 в Ижевске детей, 28 марта опубликовали в социальных сетях видео, где отчетливо видно, как со светильника в раздевалке группы «Колокольчики» стекает вода.

Так, ижевчанин Денис Келейников в своем аккаунте на Facebook потребовал от республиканских властей немедленно разобраться с этой проблемой: «Вода буквально ручьями льётся с крыши в раздевалку к деткам прямо из электрического светильника. Уважаемые власти Удмуртской Республики, господин Бречалов господин Свинин прошу вас разобраться с ремонтом нашего детского сада. Как я понял денег на ремонт кровли и вообще ремонт не выделяется совсем. При таком вот состоянии объекта вообще недалёко до короткого замыкания и пожара!».

Утром 29 марта на совещании в администрации города, докладывая о ситуации с ветхой кровлей в детском саду № 9, начальник Управления дошкольного образования и воспитания Елена Казакова сообщила, что дети из группы «Колокольчики», которую затопило водой с крыши, перераспределены в другие группы.

Как сообщила корреспонденту информагенства «Сусанин» и.о. заведующей дошкольного образовательного учреждения Светлана Стрелкова , помещение было обесточено и детей вывели из группы, после чего началась ликвидация подтекания: «Во-первых, мы вызвали организацию, которая очищает снег с кровли детского сада. На данный момент работы по очистке снега уже закончены. Кровля стала теперь чистая Мы ожидаем, что таяние снега на крыше уже закончилось и подтекание воды практически на данный момент остановилось». Кроме того, она рассказала, что уже скоро на кровле начнут работать эксперты, которые определят, какие работы необходимо провести.

Заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков рассказал информагентству «Сусанин» о дальнейших действиях городских властей: «Сейчас почистим кровлю. Я думаю, эта капель прекратится, но это не решит никак проблему. Там нужна серьезная системная работа. Я думаю, связанная с ремонтом кровли прежде всего». При этом, по его мнению, само здание, которое было построено в 1938 году, не нуждается в капитальном ремонте. Оно теплое, с толстыми стенами и качественным фундаментом. Фактически необходим лишь косметический ремонт штукатурки.

Уже 3 апреля пройдет совещание, где эксперты МУП «Горстрой» расскажут о планируемых объемах работ по восстановлению кровли.

Кроме того, как оказалось, многие родители настоятельно попросили вернуть их детей в группу, так как, учитывая увеличившуюся продолжительность светового дня, играть и заниматься дети могут и при солнечном свете, без использования ламп.