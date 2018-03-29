Ребенок выходит ножками вперед: опасно ли это

Тазовое или ножное предлежание — именно так называется положение плода в утробе матери, когда он направлен к родовым путям не головкой, а тазом или ножками. При правильном головном предлежании во время родов малыш не просто проталкивается к выходу, он еще и совершает поворот вокруг продольной оси своего тельца. Природа предусмотрительно сделала так, что части тела ребенка соответствует контурам костного тазового кольца матери. Но только при головном предлежании! При тазовом такое соответствие может отсутствовать, и ребенок при родах получает травмы. Кроме того, головка ребенка — это самая крупная и твердая часть его тела, она легко раскрывает родовые пути, и после того, как головка появилась на свет, все остальное рождается уже практически без труда.

Врачи различают тазовые и ножные предлежания. Тазовые менее опасны, при небольших размерах плода и нормальных размерах таза женщины, роды могут пройти естественным путем без осложнений. Но что касается ножных и смешанных предлежаний, когда ребенок идет ножками или коленями — вероятность неблагоприятного исхода становится очень высока.

Главные опасности ножного предлежания

Особенно опасна ситуация, когда голова ребенка распрямляется. В нормальных родах она должна быть наклонена вперед и прижата к груди — так удобнее продвигаться по родовым путям. Но при распрямлении головка входит в родовой канал самым большим своим размером. В итоге происходит ее застревание в родовом канале, растяжение шейного отдела позвоночника, асфиксия, поражение мозжечка. У роженицы при этом часто возникают разрывы промежности и шейки матки, расхождение лонного сочленения.

Вторая опасность — пережатие пуповины. При нормальном течении родов все сосуды, питающие ребенка, рождаются после появления головы, поэтому даже при их пережатии телом плода кислородного голодания не происходит. В случае тазового или ножного предлежания пуповинные петли выпадают сразу следом за попкой или ножками, а процесс родов замедляется — матке нужно вытолкнуть крупную грудную клетку и головку. В это момент пуповина может быть зажата между плодом и тазом матери. Кислород перестает поступать к младенцу, он делает вдох и захлебывается околоплодными водами. Риск такой внутриутробной аспирации при естественных родах с тазовым предложением очень высок. Результатам может быть аспирационная пневмония, гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга и внутриутробная или даже послеродовая смерть плода.

Третья опасность возникает в том случае, если околоплодные воды изливаются при неполном раскрытии шейки матки. Поток околоплодных вод может затянуть за собой петли пуповины и выпрямленные ножки ребенка. Ответом на резкое и сильное раздражение становится спазм шейки матки, сужающий цервикальный канал. Ребенок застревает в нем на длительный срок, при этом мощные круговые мышцы матки с такой силой сдавливают ребенка, что могут повредить его селезенку и печень, привести к их разрывам и вызвать внутрибрюшное кровотечение. Кроме того, происходит сдавливание вен и скопление крови в верхней части туловища младенца. Это вызывает кровоизлияния в головной мозг, в кожу на лице и в склеры. Результатом может быть серьезная патология вплоть до гидроцефалии и ДЦП.

Опасность ножного предлежания для мальчиков

При нормальном положении тела ребенка в родах мошонка спрятана между бедер и рождается уже после крупной головы. При любой разновидности тазового и ножного предлежания чрезвычайно чувствительная и ранимая мошонка вынуждена буквально раскрывать родовой канал, подвергаться сильнейшему трению и сдавливанию. Во время потуг переполняются вены, окутывающие яички младенца, что приводит к посттравматическому отеку и воспалению. В итоге может быть непоправимо нарушена репродуктивная функция будущего мужчины.

На каких сроках диагностируют ножное и тазовое предлежание

Окончательно плод устанавливается своей предлежащей частью ко входу в малый таз только к 34–35 неделям. До этого он может менять свое положение несколько раз, так что формулировать диагноз целесообразно именно на этих сроках. Ранее диагностирование неправильного предлежания может быть ошибочным, а это создаст эмоциональную напряженность и введет в заблуждение не только саму беременную, но и консультантов по смежным медицинским специальностям, что в конечном итоге может сказаться на течении родов и состоянии здоровья матери и малыша. Но в том случае, если тазовое предлежание действительно имеется, женщина обязана соблюдать все рекомендации врачей и рожать только в родильном доме, столь модные сейчас «домашние» роды в этом случае категорически запрещены.

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