Рядом с Савеловским проведут фестиваль конной стрельбы из лук

Фестиваль конной стрельбы из лука пройдет 11 августа на Центральном московском ипподроме вблизи Савеловского. Зрители смогут насладиться искусством ябусамэ. Такая договоренность достигнута между ОАО «Росипподромы» и министром посольства Японии Тосио Ямамото.

— Ябусамэ — японское искусство конной стрельбы из лука, зародившееся в XII веке и представляющее собой красочный религиозно-культурный ритуал. Ябусамэ использовалось не только на войне, но и во время профессиональных соревнований среди самураев, — пояснил представитель ЦМИ.

Свое мастерство на фестивале покажут как японские, так и российские лучники.

Адрес ипподрома: ул. Беговая, д. 22, корп. 1. (мю)