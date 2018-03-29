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Рядом с Савеловским проведут фестиваль конной стрельбы из лук
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Рядом с Савеловским проведут фестиваль конной стрельбы из лук 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фестиваль конной стрельбы из лука пройдет 11 августа на Центральном московском ипподроме вблизи Савеловского. Зрители смогут насладиться искусством ябусамэ. Такая договоренность достигнута между ОАО «Росипподромы» и министром посольства Японии Тосио Ямамото.
— Ябусамэ — японское искусство конной стрельбы из лука, зародившееся в XII веке и представляющее собой красочный религиозно-культурный ритуал. Ябусамэ использовалось не только на войне, но и во время профессиональных соревнований среди самураев, — пояснил представитель ЦМИ.
Свое мастерство на фестивале покажут как японские, так и российские лучники.
Адрес ипподрома: ул. Беговая, д. 22, корп. 1. (мю)
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