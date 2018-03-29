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В торговом центре на Ходынском бульваре стартовал фестиваль экшен-фильмов
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В торговом центре на Ходынском бульваре стартовал фестиваль экшен-фильмов 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фестиваль хоррор-/экшен-фильмов «Капля» стартовал в ТЦ «Авиапарк», расположенном на Ходынском бульваре. Поклонников жанра будут ждать до 31 марта включительно. Об этом сообщил один из организаторов.
— Показы пройдут в «Каро Sky 17 Авиапарк». С утра и до поздней ночи в режиме нон-стоп будут демонстрироваться лучшие картины известных режиссеров и новичков жанра, транслироваться видеообращения звезд мирового уровня. Гости смогут принять участие в мастер-классах, — отметил представитель торгового центра.
Напомним, ТЦ «Авиапарк» расположен по адресу Ходынский бульвар, д. 4. (мю)
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