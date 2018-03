9 увлекательных мультфильмов о морских приключениях

До лета осталось два месяца, и дети уже начинают грезить о каникулах. Но два месяца — это долго, а впереди еще оценки за четверть, контрольные, экзамены и горы домашней работы. Чтобы ваш ребенок не унывал, предлагаем вам подборку веселых фильмов о морских приключениях, теплых песках, жарких странах и невиданных растениях и птицах.

Elias og Storegaps Hemmelighet, 2017

Animando

Во время жуткого шторма маленький спасательный катер Элиас спасает крупный корабль, идущий в крупный международный порт. В одночасье Элиас становится местным героем и получает место спасателя в порту. Но сможет ли маленький катер справиться с опасностями, которые поджидают его на каждом шагу?

Moana, 2016

Вдохновляющая история об очередной (но от этого не менее интересной) принцессе Дисней. Дочь вождя и наследница трона Моана рвется познать мир с помощью бамбуковой лодки и попутного ветра, но из-за древних преданий отец не разрешает девушке покидать остров. Страшное проклятье, которое надвигается на остров, вынуждает девушку пойти против отца и отправиться в свое первое плавание.

Finding Dory, 2016

Pixar Animation Studios

Спустя год после поисков Немо Дори начинает вспоминать свое прошлое: свое детство, дом и родителей, которых она когда-то потеряла. Вместе с друзьями она отправляется в очередное авантюрное путешествие через весь океан, наполненное опасностями и новыми знакомствами.

The Pirates! In an Adventure with Scientists!, 2012

Sony Pictures Animation

Веселая, дружная, но не самая организованная банда пиратов узнает о конкурсе «Пират года». Чтобы получить сей благородный титул надо доказать свою хитрость, храбрость и награбить больше, чем остальные пираты. С последним пунктом ребятам не очень везет, но когда твой капитан — человек без страха, упрека и мозгов, любая цель становится достижимой.

Shark Tale, 2004

DreamWorks

У маленькой неприметной рыбки Оскара всегда была мечта — стать звездой рифа. Но работнику мойки для китов сложно пробиться в звезды — кому ты там нужен? Случайно Оскар становится свидетелем гибели сына местной мафии — акулы Фрэнки, которого придавило якорем. Вот тут-то Оскар и получает заветный шанс пробиться в элиту: он разбалтывает всему рифу, что он — гроза акул, получает почет, славу, прозвище «Античелюсть» и становится главным врагом акульей мафии.

Sinbad: Legend of the Seven Seas, 2003

DreamWorks Pictures

Аравийский морской сорвиголова Синдбад попал в переделку: богиня хаоса Эрис выкрала бесценную книгу мира, подставив моряка под удар. Чтобы избежать тюрьмы и казни, Синдбад сбегает из-под стражи и отправляется в опасное приключение, чтобы отомстить богине, вернуть книгу и заслужить уважение правителя.

Finding Nemo, 2003

Pixar

Потерявший любимую жену и большинство своих детей Мартин, рыбка-клоун с Барьерного рифа, всю жизнь ограждал единственного сына Немо от опасностей морских глубин. Устав от правил отца, Немо заплыл туда, где лови рыбок аквалангист. Мартин, поняв, что его маленький сын не сможет самостоятельно уплыть от людей, отправляется в далекое путешествие на поиски Немо.

Атлантида: Затерянный мир Atlantis: The Lost Empire, 2001

Walt Disney Studios Motion Pictures

Атлантида: Затерянный мир Действие происходит в 1914 году. Молодой амбициозный ученый Майло одержим идеей поиска мифического государства Атлантиды. Научное сообщество не разделяет энтузиазм юноши, но он находит неожиданную помощь в лице старого друга деда, который когда-то обещал проспонсировать необычную экспедицию.

The Little Mermaid, 1989

Walt Disney Feature Animation

Самая младшая дочь царя Нептуна, рыжеволосая Ариэль, вопреки наставлению отца всплывает на поверхность, чтобы посмотреть на людей. На одном из кораблей русалочка замечает обаятельного принца Эрика и тут же в него влюбляется. Но как признаться ему в любви и рассказать о своей симпатии отцу?