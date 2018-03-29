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«Мы подарили им Деву Марию и водку». Как встречали The Rasmus в Нижнем Новгороде
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«Мы подарили им Деву Марию и водку». Как встречали The Rasmus в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Горячие Финские парни снова в Нижнем Новгороде. К нам приехали The Rasmus, финская группа. Интервью было очень трогательным. Солист Лаури и барабанщик Аки были дружелюбны и с удовольствием отвечали на вопросы. Мы подарили им Деву Марию, амулеты от негатива, крем для рук для барабанщика и водку для скучных путешествий по железной дороге.
Дева Мария очень понравилась Лаури, так как он коллекционирует у себя дома русские иконы и для него это было приятным сюрпризом.
Водку мы подарили потому, что ребята жаловались на то, что в 2013 году они ехали из Челябинска в Омск, и им было скучно ехать в поезде трезвыми. Но зато они посмотрели красоту сибирской природы.
Парни рассказали о том, как находясь в туре отвлекаются от привычной семейной жизни и становятся снова подростками. После окончания турне ребята обычно чувствуют себя гораздо моложе и свежее.
Интервью с музыкантами группы и фотоотчет с концерта смотрите в ближайшее время на нашем портале.
Ранее мы публиковали 7 фактов о группе The Rasmus.
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