«Мы подарили им Деву Марию и водку». Как встречали The Rasmus в Нижнем Новгороде

Горячие Финские парни снова в Нижнем Новгороде. К нам приехали The Rasmus, финская группа. Интервью было очень трогательным. Солист Лаури и барабанщик Аки были дружелюбны и с удовольствием отвечали на вопросы. Мы подарили им Деву Марию, амулеты от негатива, крем для рук для барабанщика и водку для скучных путешествий по железной дороге.

Дева Мария очень понравилась Лаури, так как он коллекционирует у себя дома русские иконы и для него это было приятным сюрпризом.

Водку мы подарили потому, что ребята жаловались на то, что в 2013 году они ехали из Челябинска в Омск, и им было скучно ехать в поезде трезвыми. Но зато они посмотрели красоту сибирской природы.

Парни рассказали о том, как находясь в туре отвлекаются от привычной семейной жизни и становятся снова подростками. После окончания турне ребята обычно чувствуют себя гораздо моложе и свежее.

Интервью с музыкантами группы и фотоотчет с концерта смотрите в ближайшее время на нашем портале.

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