Родителей Обручевского района приглашают поговорить об интернет-зависимости

Участники новой встречи «Родительского клуба» соберутся 2 апреля в 19 часов.

Ведущая встречи, семейный психолог, тренер, автор развивающих программ и курсов для всей семьи Татьяна Рослан расскажет, как оградиться от чрезмерного давления цифрового мира. Практическая лекция «Дети в интернете» в простой и доступной форме позволит узнать и обсудить основные рецепты развития детского интереса к нецифровым формам досуга.

Встречи в клубе предполагают творческое общение — обмен мнениями, дискуссию, совместное обсуждение, проигрывание и прорисовку трудных ситуаций, подвижные упражнения. С собой желательно иметь удобные одежду и обувь, а также ручку и блокнот для записи.

Для участия необходима регистрация http://www.meridiancentre.ru/meropriyatiya/lektsiya-deti-v-internete-_3395/.