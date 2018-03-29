Ещё
Родителей Обручевского района приглашают поговорить об интернет-зависимости
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родителей Обручевского района приглашают поговорить об интернет-зависимости 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Участники новой встречи «Родительского клуба» соберутся 2 апреля в 19 часов.
Ведущая встречи, семейный психолог, тренер, автор развивающих программ и курсов для всей семьи Татьяна Рослан расскажет, как оградиться от чрезмерного давления цифрового мира. Практическая лекция «Дети в интернете» в простой и доступной форме позволит узнать и обсудить основные рецепты развития детского интереса к нецифровым формам досуга.
Встречи в клубе предполагают творческое общение — обмен мнениями, дискуссию, совместное обсуждение, проигрывание и прорисовку трудных ситуаций, подвижные упражнения. С собой желательно иметь удобные одежду и обувь, а также ручку и блокнот для записи.
Для участия необходима регистрация http://www.meridiancentre.ru/meropriyatiya/lektsiya-deti-v-internete-_3395/.
Обручевский меридиан: последние новости
Дирекция парка «Усадьба Воронцово» выразила соболезнования родным и близким погибших В год 150-летия Горького в Институте Пушкина заново оценили его творчество «Синема-парк» и «Формула кино» проведут проверки пожарной безопасности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»4
Как и за что артисты получают звания2
Самые заметные роли Олега Анофриева4
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение