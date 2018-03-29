Марго Робби в трейлере фильма «Конечная» 

Актриса выложила трейлер нового фильма в своем "Твиттере". Робби сыграла роль бойкой официантки Энни, которая оказалась не так проста, как все о ней думали. Актриса также выступила продюсером этой картины вместе с Томом Экерли и Джози МакНамарой.
Something different for you… #TerminalMovie @simonpegg @Dexfletch @RLJEfilms pic.twitter.com/YJ2V9p6Nf9— Margot Robbie (@MargotRobbie) 29 марта 2018 г.
Режиссер-дебютант Вон Стайн рассказывает захватывающую историю двух наемных убийц (Декстер Флетчер и Макс Айронс), которые берутся за смертельно опасное задание, потому что мистический заказчик предлагает киллерам приличную сумму. Кроме того, в фильме мы увидим учителя, умирающего от смертельной болезни в исполнении талантливого Саймона Пегга и подозрительного уборщика, которого сыграет Майк Майерс.