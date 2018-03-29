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Есть фото из России? Участвуй в конкурсе «Самая красивая страна»
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Есть фото из России? Участвуй в конкурсе «Самая красивая страна» 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Русское географическое общество в третий раз проводит фотоконкурс «Самая красивая страна». Участвовать можно в любом возрасте и из любой страны, главное условие — снимки должны быть сделаны в России. Рассказываем, почему до 31 марта стоит поискать в архивах хорошие фотографии и прислать их на конкурс.
1. Побороться за призы
Фото: Дмитрий Вилюнов. Смоленская область, 2016 год  Победитель в каждой номинации получит 250 тысяч рублей. Всего в конкурсе 12 номинаций: «Коренные и малочисленные народы России», «Россия в лицах», «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Пещеры», «Макромир», «Подводный мир», «Россия с высоты птичьего полета», «Культурное наследие», «Эти забавные животные» и «Мир в наших руках».
Обладатель специального приза «Лучший юный фотограф» (а самому младшему участнику конкурса было четыре года) получит специальный приз — профессиональную фотокамеру.
Прыгнуть в уходящий поезд
2. Показать свое творчество тысячам людей
Фото: Александр Карбаинов. Сахалинская область, 2015 год  В 2017 году лучшие фотографии с конкурса выставлялись в международных аэропортах и культурных центрах, на главных бульварах и улицах российских городов и еще в 15 странах мира. Работы победителей посмотрело около семи миллионов человек. Одна из целей фотосоревнования — воспитать бережное отношение к природе и сохранить дикую природу страны.
Фото: Денис Будьков. Камчатка, 2017 год  Фото: Gunther Riehle. Тюлений остров, 2017 год  Фото: Геннадий Мещеряков. Воронежская область, 2017 год  3. Получить признание специалистов
В состав жюри входят известные фотографы, знаменитые общественные деятели и представители мира искусства. Первичный отбор снимков проводят авторитетные фотографы и руководители крупнейших фотослужб России.
В 2018 году лучшие работы будут отбирать президент РГО Сергей Шойгу, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссер Андрей Кончаловский, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, известные фотографы и другие деятели культуры.
Пусть меня покажут
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