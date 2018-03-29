Пасхальные открытки в технике граттаж смастерят в Доме культуры «Смена»

В ближайшую субботу, 31 марта, в Доме культуры «Смена» состоится мастер-класс «Пасхальная открытка». Занятие для всех желающих проведет руководитель изоклуба Анастасия Фролова . Об этом сообщила главный режиссер ДК Мария Белякова.

— Граттаж — это способ выполнения рисунка путем процарапывания острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью или гуашью. Если предварительно покрасить лист бумаги в различные цвета, то рисунок получится очень интересным и оригинальным, — рассказала Белякова.

Отметим, что дети в возрасте от четырех до семи лет могут посетить мастер-класс только в сопровождении взрослого, а дети старше семи лет могут участвовать самостоятельно.

На мастер-класс требуется предварительная запись у администраторов ДК или по телефону 8 (499) 205-59-65.

Напомним, Дом культуры «Смена» находится по адресу: улица Корнейчука, дом 38Б. (вт)