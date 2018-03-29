КЦ «Доброволец» познакомит зеленоградцев с китайской системой оздоровления

Жителей Зеленограда приглашают на мастер-класс по оздоровительному цигун в Культурный центр «Добровлец» в Савелках. Обучающее занятие пройдет 31 марта, в 16.00 в корпусе 514А. Мастер-класс проведет Елена Акулова — руководитель клубного направления ГБУ «М КЛУБ» «Оздоровительный цигун», координатор МОО «Ассоциация Оздоровительного цигун», ученица Чемпиона Мира по Оздоровительному цигун Виктора Стерликова. Она поможет всем желающим получить древние знания по саморегуляции и самоисцелению организма, способствующие здоровью и долголетию.

Оздоровительный комплекс цигун достатчоно прост в исполнении. Этой гимнастикой могут заниматься люди любого возраста и физического состояния. В рамках занятия состоятся показательные выступления мастеров оздоровительного цигун.